السبت 2 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوناتاس: «البصمة الأولى» حافز أمام السد

جوناتاس: «البصمة الأولى» حافز أمام السد
2 نوفمبر 2024 21:05

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
خورفكان ودبا الحصن.. «نقطة»
شرودر: أداء النصر أكبر هدية في عيد ميلادي!


عبر جوناتاس سانتوس، مهاجم الوصل الشاب «23 عاماً»، عن سعادته بهدف «البصمة الأولى» مع «الإمبراطور»، في مباراة فريقه أمام ضيفه الجزيرة 2-2، في قمة «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أقيمت على ملعب «زعبيل» بدبي.
واحتفل جوناتاس سانتوس بأول أهدافه بقميص الوصل، بعدما منح فريقه التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 51، مترجماً التمريرة البينية لنيكولاس خيمينز وسط دفاع الجزيرة، قبل أن ينجح الضيوف في تسجيل هدف التعادل 2-2، قبل ثماني دقائق على نهاية الوقت الأصلي.
وقال جوناتاس الذي يخوض موسمه الأول مع «الأصفر»، قادماً من العين على سبيل الإعارة: «سعيد بهدفي الأول مع الوصل أمام الجزيرة، رغم عدم الرضا عن نتيجة التعادل، وأعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، وكنا نستحق نتيجة أفضل، وما كان ينقصنا هو تسجيل المزيد من الأهداف، بعد أن وصلنا إلى مرمى المنافس في أكثر من مرة».
وأضاف في تصريحاته لـ «الاتحاد»: «إجمالاً، أعتقد أن هدفي الأول بمثابة حافز شخصي لبذل المزيد من الجهد، وتنتظرنا مباراة مهمة أمام السد القطري في أبطال آسيا للنخبة، ونتطلع إلى الخروج بنتيجة إيجابية».
ويستعد «الإمبراطور» لاستقبال ضيفه السد القطري، مساء غد على ملعب زعبيل، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري «منطقة الغرب» في دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويدخل «الأصفر» القمة المنتظرة مدفوعاً بمعنويات فوزه على مضيفه الغرافة القطري 2-1 في على استاد البيت في الخور، ضمن «الجولة الثالثة».
ولن تكون مهمة الوصل الذي حصد 6 نقاط في أول ثلاث جولات من «دوري النخبة»، سهلة أمام ضيفه السد، والذي حصد بدوره سبع نقاط من مبارياته الثلاث الأولى على المستوى القاري، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، بعد 2006، ثم 2011 عندما فاز باللقب.
وفاز الوصل في مشواره القاري على باختاكور 1-0 في طشقند، وخسر في الجولة الثانية أمام الأهلي السعودي 0-2 في دبي، قبل الفوز على مضيفه الغرافة القطري 2-1 في الدوحة، في المقابل تعادل السد في الجولة الأولى مع مضيفه العين 1-1، وفاز في الجولة الثانية على الاستقلال 2-0 في الدوحة، قبل الفوز على ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 1-0 يوم الاثنين على استاد جاسم بن حمد.
وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في منطقة الغرب لمرحلة الدوري، من أجل المنافسة في دور الـ 16.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
الجزيرة
دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري
آخر الأخبار
مكتوم بن محمد
علوم الدار
مكتوم بن محمد: من الشيخ زايد انطلقت المسيرة وبرؤيته أزهرت وأثمرت
اليوم 19:17
الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
الأخبار العالمية
الرئيس النمساوي يخضع لعملية جراحية
اليوم 21:28
«السيتي» يتوقف في «البريميرليج» عند 32 مباراة!
الرياضة
«السيتي» يتوقف في «البريميرليج» عند 32 مباراة!
اليوم 21:20
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 21:12
كين ومرموش يواصلان «سباق الهداف» في «البوندسليجا»
الرياضة
كين ومرموش يواصلان «سباق الهداف» في «البوندسليجا»
اليوم 21:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©