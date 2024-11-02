جوناتاس: «البصمة الأولى» حافز أمام السد



معتصم عبدالله (دبي)



عبر جوناتاس سانتوس، مهاجم الوصل الشاب «23 عاماً»، عن سعادته بهدف «البصمة الأولى» مع «الإمبراطور»، في مباراة فريقه أمام ضيفه الجزيرة 2-2، في قمة «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أقيمت على ملعب «زعبيل» بدبي.

واحتفل جوناتاس سانتوس بأول أهدافه بقميص الوصل، بعدما منح فريقه التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 51، مترجماً التمريرة البينية لنيكولاس خيمينز وسط دفاع الجزيرة، قبل أن ينجح الضيوف في تسجيل هدف التعادل 2-2، قبل ثماني دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

وقال جوناتاس الذي يخوض موسمه الأول مع «الأصفر»، قادماً من العين على سبيل الإعارة: «سعيد بهدفي الأول مع الوصل أمام الجزيرة، رغم عدم الرضا عن نتيجة التعادل، وأعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، وكنا نستحق نتيجة أفضل، وما كان ينقصنا هو تسجيل المزيد من الأهداف، بعد أن وصلنا إلى مرمى المنافس في أكثر من مرة».

وأضاف في تصريحاته لـ «الاتحاد»: «إجمالاً، أعتقد أن هدفي الأول بمثابة حافز شخصي لبذل المزيد من الجهد، وتنتظرنا مباراة مهمة أمام السد القطري في أبطال آسيا للنخبة، ونتطلع إلى الخروج بنتيجة إيجابية».

ويستعد «الإمبراطور» لاستقبال ضيفه السد القطري، مساء غد على ملعب زعبيل، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري «منطقة الغرب» في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويدخل «الأصفر» القمة المنتظرة مدفوعاً بمعنويات فوزه على مضيفه الغرافة القطري 2-1 في على استاد البيت في الخور، ضمن «الجولة الثالثة».

ولن تكون مهمة الوصل الذي حصد 6 نقاط في أول ثلاث جولات من «دوري النخبة»، سهلة أمام ضيفه السد، والذي حصد بدوره سبع نقاط من مبارياته الثلاث الأولى على المستوى القاري، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، بعد 2006، ثم 2011 عندما فاز باللقب.

وفاز الوصل في مشواره القاري على باختاكور 1-0 في طشقند، وخسر في الجولة الثانية أمام الأهلي السعودي 0-2 في دبي، قبل الفوز على مضيفه الغرافة القطري 2-1 في الدوحة، في المقابل تعادل السد في الجولة الأولى مع مضيفه العين 1-1، وفاز في الجولة الثانية على الاستقلال 2-0 في الدوحة، قبل الفوز على ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 1-0 يوم الاثنين على استاد جاسم بن حمد.

وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في منطقة الغرب لمرحلة الدوري، من أجل المنافسة في دور الـ 16.