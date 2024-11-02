كين ومرموش يواصلان «سباق الهداف» في «البوندسليجا»



برلين (أ ف ب)



تابع المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين هوايته التهديفية، وقاد فريقه بايرن ميونيخ إلى مواصلة صحوته المحلية والانفراد بالصدارة ولو مؤقتاً بتسجيله ثنائية في ثلاثية الفوز على ضيفه أونيون برلين 3-0، في المرحلة التاسعة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وفرض كين نفسه نجماً للمباراة بمساهمته الفعالة بثنائية رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً في الدوري هذا الموسم، فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد عن مهاجم أينتراخت فرانكفورت الدولي المصري عمر مرموش، وصناعته الهدف الثاني للدولي الفرنسي كينجسلي كومان.

ومنح كين التقدم لبايرن ميونيخ من ركلة جزاء اثر عرقلة الدولي الفرنسي مايكل أوليسيه من قبل المدافع بينيديكت هوليرباخ (15)، وصنع الثاني عندما تلقى كرة عند حافة المنطقة من المدافع الدولي الكندي ألفونسو ديفيس فهيأها إلى كومان داخل المنطقة حيث انفرد بحارس المرمى الدولي الدنماركي فريديريك رونو ولعبها على يمينه في الزاوية البعيدة (43).

وعزز كين بهدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، عندما أعاد له كومان الهدية برأسية من مسافة قريبة تابعها بيسراه على يسار الحارس رونو (51).

وواصل بايرن ميونيخ صحوته المحلية وحقق فوزه الثالث توالياً عقب تعادلين متتاليين أمام باير ليفركوزن حامل اللقب وأينتراخت فرانكفورت.

وهو الفوز السابع للعملاق البافاري في البوندسليجا هذا الموسم، فانفرد بالصدارة مؤقتاً برصيد 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق لايبزج.

ووجه النادي البافاري إنذاراً شديد اللهجة إلى بنفيكا البرتغالي ضيفه الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل بايرن ميونيخ في وضع حد لهزيمتين متتاليتين في المسابقة القارية العريقة أمام مضيفيه أستون فيلا الإنجليزي 0-1 وبرشلونة الإسباني 1-4، وتحقيق الفوز الثاني بعد الأول الكاسح على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 9-2.

واستغل أينتراخت فرانكفورت سقوط باير ليفركوزن حامل اللقب في فخ التعادل السلبي امام ضيفه شتوتجارت في افتتاح المرحلة واستعاد منه المركز الثالث بفارق نقطة واحدة بفوزه الكبير على ضيفه بوخوم 7-2 في مباراة واصل خلاها الدولي المصري عمر مرموش تألقه اللافت هذا الموسم بتسجيله هدفاً وصناعة هدفين.

صنع الهدفين الأول للفرنسي هوجو إيكيتيكي (18) والسادس للتركي تشان يلماز أوزون (69)، وسجل الثاني في الدقيقة 18 رافعاً رصيده الى 10 أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين.

وضرب فرانكفورت بقوة في نصف الساعة الأولى بتسجيل رباعية نظيفة تناوب عليها إيكيتيكي (9) ومرموش (18) وأنسجار كناوف (20) وناثانيال براون (32).

وقلَّص الهولندي داني دي فيت الفارق قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول (35)، وحذا حذوه زميله فيليب هوفمان بتسجيله الهدف الثاني لبوخوم مطلع الشوط الثاني (51)، لكن أصحاب الأرض ردوا بثلاثية تناوب عليها محمود داهود (61) بتمريرة من الدولي التونسي إلياس السخيري وأوزون (69) وإيكيتيكي (69).

وحقق الوافد الجديد هولشتاين كيل فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه هايدنهايم بهدف وحيد سجله باتريك إيراس في الدقيقة 28.

وتعادل فولفسبورج مع أوجسبورج بهدف للدولي الجزائري محمد عمورة (82) مقابل هدف لفيليب تييرتس (34)

وخسر هوفنهايم أمام ضيفه سانت باولي بهدفين نظيفين سجلهما الإنجليزي أولادابو أفولايان (20) والدنماركي أندرياس نيلسن ألبيرس (90+4).