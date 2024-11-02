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الرياضة

صلاح يقود ليفربول إلى صدارة «البريميرليج»

صلاح يقود ليفربول إلى صدارة «البريميرليج»
2 نوفمبر 2024 21:45

 
ليفربول (رويترز)

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سجل محمد صلاح هدفاً رائعاً بطريقته المعتادة، ليكلل انتفاضة ليفربول في الفوز 2-1 على برايتون، ويتصدر فريقه الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.
وبدأ برايتون المباراة بقوة، وتقدم في النتيجة عن جدارة في الدقيقة 14، بتسديدة قوية من التركي الدولي فردي كادي أوغلو.
وواجه ليفربول صعوبة في تشكيل خطورة تذكر على مرمى برايتون في الشوط الأول، لكنه بدا أفضل حالاً في الشوط الثاني، وأدرك التعادل عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 69 قبل أن يكمل صلاح انتفاضة فريقه بعد ثلاث دقائق.
وبعد خسارة منافسيه أرسنال ومانشستر سيتي، عاد ليفربول إلى القمة على حساب حامل اللقب بفارق ست نقاط أمام نوتنجهام فورست ثالث الترتيب وسبع نقاط أمام أرسنال. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
برايتون
مانشستر سيتي
محمد صلاح
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