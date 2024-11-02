عجمان يخطف فوزاً مثيراً أمام البطائح

علي معالي (عجمان)



خطف عجمان انتصاراً مثيراً أمام البطائح 2-1، في «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى «7 نقاط»، فيما يملك «الراقي» 4 نقاط.

أحرز جونيور فليمنجز هدفي عجمان في الدقيقتين 38 و90، وسجل نقولا كليمينتي هدف البطائح في الدقيقة 41.

جاء الشوط الأول إيجابياً بين الفريقين، وتقدم البطائح عن طريق نقولا في الدقيقة 38، ورد عجمان سريعاً بهدف فليمنجز في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، أُتيحت العديد من الفرص للفريقين، وأنقذ علي الحوسني حارس عجمان كرة رائعة من أناتولي أبانج في الدقيقة 63، وأخرى في الدقيقة 70 مرت فوق العارضة بقليل، وفي الدقيقة 90، ينجح فليمنجز في ترجيح كفة «البركان» بهدف قاتل في الدقيقة 90.