يوفنتوس «عودة التوازن» قبل «رحلة المخاطر»!

روما (أ ف ب)



استعاد يوفنتوس توازنه، بعد تعادلين متتاليين، عندما تغلب على مضيفه أودينيزي 2-0، في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم فريق «السيدة العجوز» نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين، محققاً فوزه الأول بعد تعادلين مع الإنتر «حامل اللقب» 4-4، وبارما 2-2، والأول في مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات، حيث خسر أمام شتوتجارت الألماني 0-1 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وجاء فوز رجال المدرب تياجو موتا في توقيت مناسب، وتحديداً قبل رحلتهم المحفوفة بالمخاطر الى فرنسا الثلاثاء لخوض الجولة الرابعة من المسابقة القارية العريقة أمام ليل الفرنسي المنتشي بفوزيه على قطبي العاصمة مدريد، الريال والأتلتيكو في الجولتين الثانية والثالثة، وقبل «ديربي تورينو» أمام جاره السبت المقبل في الدوري المحلي، ومن بعده الغريم ميلان في 23 نوفمبر الحالي.

وهو الفوز الخامس ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم، وهو الفريق الذي لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، فرفع رصيده إلى 21 نقطة، وارتقى مؤقتاً إلى المركز الثالث بالرصيد ذاته مع الإنتر الذي يستضيف فينيتسيا «الأحد».

وقال موتا لشبكة «دازون» للبث التدفقي «يتعين علينا الاستمتاع بهذا الفوز المهم بالنسبة لنا»، مضيفاً «ستكون مباراة مثيرة للاهتمام جداً ضد ليل، لديهم يوم إضافي للتعافي لأنهم لعبوا قبلنا بيوم، وسيتعين علينا الراحة جيداً للعب».

ولم يحقق يوفنتوس فوزاً منذ 19 أكتوبر الماضي، عندما تغلب على ضيفه لاتسيو 1-0.

في المقابل، مني أودينيزي بخسارته الثانية توالياً، والخامسة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 16 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن مؤقتاً في انتظار نتيجتي مباراتي تورينو مع فيورنتينا، وروما مع فيرونا «الأحد».

ومني أودينيزي بخسارته الثانية فقط على أرضه هذا الموسم، بعد الأولى أمام الإنتر في أواخر سبتمبر.

وبكر يوفنتوس بالتسجيل، عندما توغل الفرنسي كيفرين تورام، نجل مدافعه السابق ليليان، داخل المنطقة وسدد كرة قوية زاحفة ارتدت من القائم الى ظهر حارس المرمى النيجيري مادوكا أوكوي وعانقت شباكه (19).

وعزز المدافع نيكولو سافونا تقدم الضيوف أواخر الشوط الأول، عندما استغل كرة مرتدة من القائم الأيسر للدولي التركي كينان يلديز، وتهيأت أمامه، سددها زاحفة داخل المرمى (37).

واستعاد ميلان توازنه بدوره عقب خسارته أمام ضيفه نابولي 0-2 في المرحلة الماضية، وذلك بفوزه الثمين على مضيفه مونزا 1-0 سجله الدولي الهولندي تيجاني رايندرس في الدقيقة 43.

وصعد ميلان الذي تنتظره رحلة صعبة إلى إسبانيا الثلاثاء لخوض الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه ريال مدريد حامل اللقب، الى المركز السابع برصيد 17 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد بولونيا من المرحلة التاسعة.

وكان مونزا، نادي عائلة الراحل سيلفيو برلوسكوني الرئيس الأسطوري السابق لميلان، الطرف الأفضل في الشوط الأول، وكاد يفتتح التسجيل في أكثر من مناسبة عن طريق مهاجمه المعار من النادي «اللومباردي»، دانيال مالديني، نجل أسطورة ميلان باولو، أبرزها تسديدة من مسافة قريبة بجوار القائم الأيسر، وأخرى من 25 متراً أبعدها الحارس الدولي الفرنسي مايك مينيان (25)، وثالثة من مسافة قريبة ارتدت من القائم الأيمن.