الاتفاق «جراح عميقة» وجيرارد «تحت الضغط»!



الرياض (أ ف ب)



عمّق القادسية جراح جاره الاتفاق بالفوز عليه 2-0، في «ديربي الشرقية»، في ختام المرحلة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل الأوروجوياني جاستون ألفاريس (12) والمكسيكي خوليان كينيونيس (45+3) الهدفين.

وهو الفوز الثاني توالياً للقادسية، والخامس هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 16 نقطة، وصعد إلى المركز الخامس، فيما مني الاتفاق بخسارته الرابعة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 11 نقطة، وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

ومن شأن الخسارة أن تزيد الضغوطات على كاهل مدرب الاتفاق نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد، بعد فشل فريقه في تحقيق أي فوز منذ منتصف سبتمبر الماضي.

كما أتت الخسارة بعد أيام قليلة من الخروج المذل أمام فريق الجبلين من الدرجة الثانية بخسارته 1-3 في الكأس المحلية.

وتقدم القادسية بهدف مبكر لألفاريس (12)، وحاول الاتفاق إدراك التعادل، ولكن حارس القادسية، البلجيكي كوين كاستيلس تصدى لتسديدة الكاميروني كارل توكو إيكامبي من داخل المنطقة (27)، ثم تصدى لتسديدة قوية للإسباني ألفارو ميدران، إثر تمريرة من الفرنسي موسى ديمبلي (33).

ونجح القادسية في تعزيز تقدمه عن طريق كينونيس (45+3).

وراوغ إيكامبي دفاع القادسية، وسدد كرة من داخل المنطقة مرت بجانب المرمى الأيسر (79).

وفي مباراة ثانية، تعادل التعاون مع ضيفه الخلود بهدف للجامبي موسى بارو (32)، مقابل هدف لميزياني ماوليدا من جزر القمر (18).

ورفع التعاون رصيده إلى 12 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن، مقابل 7 نقاط للخلود الخامس عشر.

وواصل الفتح تعثره بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه الفيحاء 1-1، تقدم الفيحاء بهدف خالد الكعبي (45+4)، وأدرك الأرميني لوكاس زيلارايان التعادل للفتح (54).

ورفع الفتح رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأخير مقابل 7 نقاط للفيحاء السادس عشر.