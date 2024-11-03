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الرياضة

برشلونة يتحدى إسبانيول بـ «الثلاثي الخارق»

برشلونة يتحدى إسبانيول بـ «الثلاثي الخارق»
3 نوفمبر 2024 10:35

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يلتقي برشلونة مع إسبانيول اليوم الأحد، ضمن «الجولة 12»، من الدوري الإسباني لكرة لقدم، في «ديربي» سيكون حافلاً بالذكريات بين فريقين انطلقت المواجهات بينهما منذ عام 1900.
ويعيش برشلونة حالة رائعة للغاية، خاصة بعد فوزه الساحق 4-0 على ريال مدريد في ملعب «سانتياجو برنابيو» في «الكلاسيكو»، ليوسع الفارق عن منافسه إلى 6 نقاط، وهو الذي حقق الفوز في 10 من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن، وسجل 37 هدفاً، واستقبل 10 أهداف فقط.
ويملك برشلونة أفضل هجوم في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث سجل روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا ولامين يامال 25 هدفاً في الدوري، بواقع 14 هدفاً للبولندي، وستة أهداف للبرازيلي، وخمسة أهداف للإسباني.
بالإضافة إلى ذلك، قدم «الثلاثي الخارق» 14 تمريرة حاسمة، حيث حقق رافينيا ولامين يامال 6 تمريرات حاسمة لكل منهما، وليفاندوفسكي اثنتين، وصنع «الثلاثي» معاً 67% من أهداف الفريق.
وسبق أن احتضن الملعب الأولمبي في مونتجويك، واحدة من أشهر المواجهات بين الفريقين، عندما لعبا للمرة الأولى والوحيدة في نهائي كأس ملك إسبانيا، وتحديداً في عام 1957، وتفوق برشلونة 1-0.
ويعتبر تشافي هيرنانديز اللاعب الأكثر مشاركة في «ديربي» برشلونة «36 مباراة»، بينما سجل ليونيل ميسي أكبر عدد من الأهداف في مباريات الفريقين في «الليجا» برصيد 22 هدفاً.
ويبقى هدف التعادل الذي سجله راؤول تامودو في 2007 الأشهر لإسبانيول في المواجهة، لأنه كلف برشلونة خسارة لقب «الليجا» في ذلك العام.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
إسبانيول
ريال مدريد
ليفاندوفسكي
لامين يامال
رافينيا
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