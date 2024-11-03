«زلزال 25» بطل سباق «الشراعية المحلية 60 قدماً»

دبي (الاتحاد)

توج طاقم السفينة «زلزال 25» لمالكها سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي بطلاً لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي للموسم الرياضي البحري 2024-2025.

وحل وصيفاً في السباق الكبير طاقم السفينة «أطلس 12»، لمالكها النوخذة أحمد راشد جمعة السويدي ، بينما ذهب المركز الثالث إلى طاقم السفينة التبر 55 لمالكها راشد محمد راشد بن غدير الكتبي وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري.

وحقق الحدث، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نجاحاً فنياً وتنظيمياً، تمثل في المشاركة الكبيرة، حيث وصل عدد السفن الى ما يزيد عن 70 سفينة أبحرت بعد رفع العلم الأخضر من عمق مياه الخليج العربي قبالة الواجهة البحرية لدبي نحو خط النهاية في شواطئ جميرا، وأمام فندق برج العرب، قاطعة ما يزيد عن 20 ميلاً بحرياً.

واحتاج طاقم السفينة «زلزال 25» إلى ساعتين وثلث الساعة للوصول الى خط النهاية في أقصر طريق، حيث لعبت خبرة النوخذة والطاقم دوراً في تحقيق الفوز بسبب تغييرات سرعات واتجاه الرياح، مما اضطر الطاقم لاستخدام مهارة «الخايور» عدة مرات لتعديل مسار السفينة، وهو نفس الأمر الذي ابتعته باقي السفن التي وصلت في المقدمة.

وعقب نهاية السباق رفرف علم الدولة على منصة الأبطال في أم سقيم، وقام محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه محمد سيف المري مشرف السباق، والعقيد علي عبدالله النقبي من شرطة دبي، بتتويج الفائزين في السباق من نواخذة وبحارة، وسط فرحة المشاركين.

وأهدى مروان عبدالله المرزوقي نوخذة السفينة «زلزال 25»، الفوز والتتويج بلقب السباق إلى مالك السفينة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

الأوائل:

1 - «زلزال 25» النوخذة مروان عبدالله المرزوقي

2- «أطلس 12» النوخذة أحمد راشد جمعة

3- «التبر 55» النوخذة محمد سهيل المهيري