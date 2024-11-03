سابالينكا تتألق في «الماسترز» بالسعودية

الرياض (أ ف ب)



استهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً مشوارها في بطولة الماسترز «دبليو تي أيه» الختامية، بفوز على الصينية جنج تشينوين السابعة وبطلة أولمبياد باريس 6-3 و6-4 في المباراة الافتتاحية في الرياض.

وكرَّست البيلاروسية البالغة 26 عاماً تفوقها على الصينية الواعدة (22 عاماً)، حيث تغلبت عليها للمرة الخامسة، دون خسارة والرابعة هذا العام، بعد نهائي بطولة أستراليا وربع نهائي بطولة الولايات المتحدة ونهائي دورة ووهان الصينية للألف نقطة.

واحتاجت سابالينكا التي تغلبت على تشينوين في ربع نهائي فلاشينج ميدوز العام الماضي في أول مواجهة بينهما، إلى ساعة و24 دقيقة لكسب المواجهة الأولى في المجموعة الأرجوانية التي تضم الإيطالية جازمين باوليني الرابعة والكازاخستانية إيلينا ريباكينا الخامسة.

ونجحت سابالينكا في كسر إرسال تشينوين في الشوط السادس من المجموعة الأولى وتقدمت 4-2، حتى حسمتها في مصلحتها 6-3، لكنها انتظرت الشوط التاسع من المجموعة الثانية لكسر إرسال الصينية، والتقدم 5-4 ثم كسبتها 6-4.

وباتت سابالينكا، بطلة أستراليا وفلاشينج ميدوز هذا العام، بحاجة إلى الفوز بمباراتيها المتبقيتين في المجموعة ضمن الدور الأول، لضمان إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي.

قالت في مقابلة صحفية إنها لا تفكر في إنهاء الموسم في الصدارة «وعلى أي حال، في أي وقت نأتي فيه إلى البطولة، نريد الفوز، هذا هو الهدف الأول، أحاول التركيز على الجزء الأول، أفضل التركيز خطوة بخطوة، دعونا نبدأ ببطء».

وانتزعت سابالينكا المركز الأول بشكل «غير متوقع» الأسبوع الماضي، بعد أن فقدت البولندية إيجا شفيونتيك نقاطاً لعدم استيفائها متطلبات البطولات الإلزامية هذا الموسم.

بحسب قواعد رابطة المحترفات «دبليو تي أيه»، يتعين على اللاعبات المشاركة خلال الموسم في البطولات الأربع الكبرى، سبع دورات إلزامية من فئة الألف، وست دورات من فئة الـ500، بالإضافة إلى بطولة دبليو تي أيه الختامية للموسم بحال التأهل.

بخلاف ذلك، يعاقبن بحسم نقاط التصنيف التي حصلن عليها من أسوأ نتائج لهن في مختلف الدورات، وليس فقط من المشاركات في دورات الـ500.

خاضت شفيونتيك دورتين من فئة 500 نقطة مقابل أربع لسابالينكا.

وتسعى البيلاروسية لإنهاء العام في قمة التصنيف، وتجنب سيناريو الموسم الماضي، عندما فقدت الصدارة في الأسبوع الأخير بعد أن فازت شفيونتيك بلقب بطولة «دبليو تي أيه» الختامية.

قدمت سابالينكا موسما رائعاً في 2024، حيث حققت لقبي جراند سلام: أستراليا والولايات المتحدة، ثم حصدت لقبها الثالث توالياً في ووهان الشهر الماضي.

وتحتفظ سابالينكا بفارق مريح يبلغ 1046 نقطة عن منافستها البولندية في التصنيف، مما يعني أن شفيونتيك يجب أن تدافع عن لقب بطولة «دبليو تي أيه» الختامية، لتكون لديها فرصة لاستعادة المركز الأول عالمياً.

أجابت بصبر على ما لا يقل عن 14 سؤالاً في المؤتمر الصحفي بعد مباراتها ، ولم يكن أي منها يتعلق بالتصنيف الأول.

كان الأمر الأكثر أهمية هو عندما سئلت عن السبب الذي منحها الأفضلية في المباراة، قالت، ربما وهي تفكر في الأخطاء المزدوجة التي ارتكبتها: «أعتقد أن قوتي الذهنية هذه هي الأفضلية التي تميزت بها حتى الآن».

وأضافت «أنا سعيدة جدا بالفوز، وخاصة ضد تشينوين، إنها دائماً مباريات صعبة ومعارك صعبة ضدها، وأنا سعيدة حقاً لأنني تمكنت من إنهاء المباراة بمجموعتين متتاليتين».

وتضم المجموعة البرتقالية كلّاً من شفيونتيك الثانية والأميركية كوكو جوف الثالثة ومواطنتها جيسيكا بيجولا السادسة والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا الثامنة.

وتلتقي الأحد شفيونتيك مع كرايتشيكوفا، وجوف مع بيجولا.

وفي المباراة الثانية عن المجموعة الأرجوانية، احتاجت باوليني إلى ساعة و44 دقيقة للتغلب على ريباكينا 7-6 و6-4.

وفرض التعادل نفسه بين اللاعبتين في المجموعة الأولى، حتى الشوط الرابع «2-2»، قبل أن تنجح الإيطالية في كسر إرسال منافستها في الشوط السادس والتقدم 4-2، لكن الكازاخستانية ردت التحية مباشرة مقلصة الفارق إلى 3-4، ثم أدركت التعادل 4-4، حتى فرضت شوطاً فاصلاً تقدمت خلاله الإيطالية 4-1 قبل أن تحسمه في مصلحتها 7-5.

واستمرت الندية بين اللاعبتين في المجموعة الثانية، حتى نجحت باوليني في كسر إرسال ريباكينا في الشوط السابع، وتقدمت 4-3، قبل أن تحسمها في مصلحتها 6-4.

وهو الفوز الثالث لباوليني على ريباكينا في خمس مواجهات بينهما والثالث في أربع مواجهات هذا العام، بعد الأول في ربع نهائي دورة دبي، والثاني في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان جاروس، فيما كانت الخسارة الوحيدة في 2024 في ربع نهائي دورة شتوتجارت الألمانية.

وتبادلت اللاعبتان الفوز في مواجهتيهما العام الماضي، حيث فازت ريباكينا في الأولى في دور الـ64 لدورة روما، وردت الإيطالية في ثمن نهائي دورة سينسيناتي الأميركية.