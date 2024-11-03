جوارديولا: «السيتي» يفشل في التعامل مع بورنموث



لندن (د ب أ)



قال الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن فريقه لم ينجح في التعامل مع بورنموث في الوقت الذي يعاني فيه من الإصابات، ليخسر 2-1، وتنتهي مسيرته من دون هزيمة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد 32 مباراة. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن حامل لقب الدوري الإنجليزي دخل المباراة من دون نجومه الأساسيين، وفي غياب جون ستونز وروبن دياز فشل في مجاراة بورنموث الذي لعب بأسلوب دفاعي، وقدم كذلك عرضاً هجومياً رائعاً في المباراة، وتوجه بهفدين لأنطوان سيمنيو وإيفانيلسون، ليفوز على مانشستر سيتي للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا، في تصريحات عقب المباراة: «روبن دياز سيغيب حتى التوقف الدولي، مانويل أكانجي وناثان آكي قدما مجهوداً كبيراً في مباراة احتجنا لهما فيها، كايل والكر أيضاً غاب عن التدريبات لمدة 18 أو 19 يوماً».

وأضاف: «ريكو لويس حظي بالعديد من الدقائق، وهو مجهد أيضاً، لذلك فهذا هو المركز الذي نحتاجه، يجب علينا أن نعالج أمر الدقائق، لكننا لم ننجح في ذلك لقد كانوا سريعين للغاية، ولم ننجح في التعامل معهم».

وتابع مدرب مانشستر سيتي: «في بعض الأحيان علينا أن نتقبل فكرة أن المنافسين يتحكمون باللعب أيضاً، في بعض الأحيان ننجح في التعامل مع ذلك، وفي بعض الأحيان يكون الأمر صعباً بعض الشيء، وهذا ما حدث».