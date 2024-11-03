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الرياضة

سان جيرمان.. «الفارق 6»

سان جيرمان.. «الفارق 6»
3 نوفمبر 2024 11:43

 
باريس (أ ف ب)

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استغل باريس سان جيرمان سقوط مطارده المباشر موناكو أمام أنجيه، وابتعد ست نقاط في صدارة بطولة فرنسا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه لنس 1-0 في المرحلة العاشرة.
وسجل الدولي عثمان ديمبلي الهدف الوحيد مبكراً، وتحديداً بعد مرور أربع دقائق فقط، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم.
ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 26 نقطة، متقدماً بفارق 6 نقاط عن فريق الإمارة المهدد بفقدان المركز الثاني لمصلحة مارسيليا، في حال فوز الأخير على مضيفه نانت «الأحد».
ولم يحسن باريس سان جيرمان استغلال النقص العددي في صفوف منافسه الذي طرد له لاعبه الأوزبكي عبد القدير خوسانوف، بعد مرور 59 دقيقة، وذلك بسبب عدم فعالية مهاجميه من جهة، وتألق حارس لنس الدولي بريس سامبا الذي تصدى لسبع محاولات خطيرة.
لكن سان جيرمان حقق الأهم، قبل أيام قليلة من مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، تعرض لنس لخسارته الثانية توالياً، وفي الموسم الحالي، علماً بأن الفريق يتمتع بأفضل دفاع، بالتساوي مع موناكو (دخل مرماه 7 أهداف فقط)، بعد أن سقط في المرحلة الماضية أيضاً أمام ليل.
وصعد نيس إلى المركز الخامس موقتاً بفوزه على مضيفه بريست بهدف سجله الإيفواري إيفان جيسان (42).
ورفع جيسان رصيده إلى 6 أهداف في الدوري هذا الموسم.
والفوز هو الثاني توالياً لنيس، بعد أن تغلب على جاره موناكو 2-1 في الجولة السابقة، ورفع رصيده إلى 16 نقطة.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
موناكو
عثمان ديمبلي
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