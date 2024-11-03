نوتنجهام يهدد «الكبار» في «البريميرليج»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن قطار نوتنجهام فورست السريع، يرفض التوقف، بعد أن نجح لاعبوه بقيادة البرتغالي نونو إسبيريتو سانتوس المدير الفني في التقدم إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، بعد الفوز على وستهام يونايتد 3-صفر، مستفيداً من خسارة أرسنال صفر-1 أمام نيوكاسل يونايتد، وانتظاراً لنتيجة مباراة تشيلسي «الرابع» أمام مانشستر يونايتد «الأحد»، في ختام الجولة العاشرة للمسابقة.

ما حدث مع نوتنجهام فورست ليس من قبيل المفاجأة، إذ أنه حقق فوزه الثالث على التوالي في مختلف المسابقات التي يشارك فيها، واستفاد في مباراته أمام «الهامرز»، من طرد أحد لاعبي الفريق، ليحقق فوزاً سهلاً، بتوقيع نجومه النيوزلندي كريس وود، والجناح الإنجليزي هودسون أودوي، والمدافع النيجيري أولا إينا.

وتلك المرة الأولى التي يتقدم فيها نوتنجهام هذا الموسم إلى المربع الذهبي لـ«البريميرليج»، إذ أنه لم ينل هذا الشرف من 36 عاماً، وتحديداً عام 1988.

وذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، أن ما حققه نوتنجهام حتى الآن في الدوري الإنجليزي «5 انتصارات، و4 تعادلات، وهزيمة واحدة من فولهام صفر-1، في 10 مباريات بمجموع 19 نقطة» ليس بغريب على فريق عريق تأسس عام 1865، وحصل على بطولة الدوري الإنجليزي موسم 1977-1978، كما فاز مرتين متتاليتين بدوري أبطال أوروبا 1979و1980.

وتقدم النيوزلندي كريس وود نجم نوتنجهام فورست إلى المركز الثاني في ترتيب هدافي «البريميرليج» برصيد 8 أهداف بالتساوي مع بريان مبومو مهاجم برينتفورد، بفارق 3 أهداف عن النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي «11هدفاً».

ويعيش نوتنجهام حالة معنوية رائعة، بقيادة مديره الفني نونو سانتوس، قد تساعده على مواجهة جدول المباريات الصعب، خلال الجولات الخمس القادمة، حيث يواجه نيوكاسل وإيبسويتش وأرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن نوتنجهام منذ تتويجه الأوروبي الأخير في 1979-1980، تراجعت نتائجه وهبط لدوري الدرجة الأولى «الشامبيونشيب»، وأمضى معظم سنواته فيه، إلى أن صعد مجدداً إلى «البريميرليج» في نهاية موسم 2021-2022.