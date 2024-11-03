الزمالك يعلن تفاصيل إصابة زيزو وحمدي



القاهرة (د ب أ)



أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، عن تعرض الثنائي أحمد مصطفى زيزو ومحمد حمدي، للإصابة، وذلك بعد استبدالهما في مواجهة البنك الأهلي بالجولة الأولى لبطولة الدوري.

وقال الزمالك، عبر مركزه الإعلامي، إن زيزو تعرض لتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، حيث سيحتاج للراحة لمدة أسبوعين، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق ومن ثم المباريات.

كما أوضح محمد أسامة، طبيب فريق الزمالك، أن محمد حمدي خضع لفحوص طبية أثبتت إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

وتابع أسامة أن اللاعب سيحتاج لفترة علاج وتأهيل لمدة أسبوعين، على أن يعود بعدها للمشاركة في التدريبات والمباريات.

وكان الزمالك قد فاز على البنك الأهلي 3-2، في مستهل مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري.