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الرياضة

«الفجيرة للفنون القتالية» بطل «الإمارات للجودو»

«الفجيرة للفنون القتالية» بطل «الإمارات للجودو»
3 نوفمبر 2024 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تُوج نادي الفجيرة للفنون القتالية، بلقب بطولة الإمارات للجودو لفئات الشباب من المواطنين والمقيمين تحت 18 سنة، والتي شهدت مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من الفئات العمرية المختلفة.
وأفرزت البطولة التي نظمها اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، بالصالة الجديدة في بني ياس، العديد من المواهب التي تمثل إضافة حقيقية للمنتخبات العمرية.
وجاء تتويج نادي الفجيرة للفنون القتالية، بعدما حصد 12 ميدالية «6 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات»، وتبعه الشارقة وصيفاً وله 5 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزيتين»، واحتل كلباء المركز الثالث وله 5 ميداليات.
أحرز ذهبيات «الفجيرة للفنون القتالية» عبدالرحمن جينيف «وزن تحت 55 كجم»، وحمام راضي «وزن تحت 66 كجم»، والعوض يوسف «وزن تحت 73 كجم»، وأحمد نادر «وزن تحت 81 كجم»، ونور البرنس «وزن تحت 90 كجم»، وأنس الطيب «وزن فوق 90 كجم».
وجاءت «ذهبية» الشارقة عن طريق خليفة هاشم «وزن تحت 50 كجم»، ونال «ذهبية» كلباء، حميد سعيد الشامسي «وزن تحت 60 كجم».
وفي ختام البطولة الناجحة فنياً وتنظيمياً، قام ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام للاتحاد، ومحمد جاسم أمين، السر المساعد، وعيسى بن هويدن، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية للجودو، بتتويج الفائزين الأوائل بالكؤوس والميداليات وسط فرحة الجميع، تطلعاً إلى المشاركة في البطولة الشاطئية للجودو وبطولة اليوم الوطني خلال نوفمبر الحالي.

الإمارات
أبوظبي
الجودو
اتحاد الجودو
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نادي الفجيرة للفنون القتالية
الشارقة
كلباء
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