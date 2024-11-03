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الرياضة

«بركان جونيور» ينفجر في «التسعين»!

«بركان جونيور» ينفجر في «التسعين»!
3 نوفمبر 2024 13:00

علي معالي (أبوظبي)

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فرض الجامايكي جونيور فليمنجز نفسه في عجمان هذا الموسم، حيث أحرز 5 أهداف خلال 3 مباريات، وجاءت «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين» بمثابة «الانفجار» الأقوى للاعب القادم من الدوري الصربي، ليسجل «الثنائية» الثانية له هذا الموسم، بعد أن فعلها في «الجولة الرابعة»، عندما قاد فريقه إلى الفوز على دبا الحصن 5-1، إلا أن هدفه في البطائح له رونق آخر، لأنه جاء في الدقيقة 90، والنتيجة نشير إلى التعادل 1-1، والهدف جعل «البرتقالي» يقفز إلى المركز التاسع، متخطياً البطائح بفارق 3 نقاط، وخورفكان وبني ياس بفارق الأهداف، بعد أن وصل رصيد عجمان إلى «النقطة السابعة».
وخلال موسمه الاحترافي الماضي بالدوري الصربي مع فوجدوفاتس، أحرز جونيور «ثنائية» مرة واحدة خلال موسم بأكمله، ولعب 28 مباراة بالدوري «2066 دقيقة» بإجمالي 12 هدفاً، وخلال مشواره الاحترافي في أميركا وفرنسا وصربيا بصم اللاعب «28 عاماً»، على أكثر من «ثنائية».
وبوصوله إلى «الهدف الخامس» مع عجمان حتى الآن، يحتل جونيور المركز الثالث في سباق الهدافين، متساوياً مع علي مبخوت «النصر»، ولابا كودجو «العين»، وكايو لوكاس «الشارقة»، ويوسف نياكاتي «بني ياس»، وعادل تعرابت «النصر».

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
البطائح
دبا الحصن
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