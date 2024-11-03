«جارين الزبير» تحصد لقب «الأجمل» في اليوم الثاني لـ«الجواد العربي»

محمد حسن (الشارقة)

خطفت الفرس «جارين الزبير» للشيخة نور بنت خالد بن عبدالله آل ثاني، الأضواء خلال اليوم الثاني لفعاليات مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي، الذي يقام بالصالة المغطاة لنادي الشارقة للفروسية والسباق بمشاركة 268 جواداً من خيول الإنتاج المحلي للإمارات.

وحققت «جارين الزبير» أعلى معدل من النقاط خلال المنافسات التأهيلية، بلغ 92.50 نقطة، بعد أن تصدرت شوط الأفراس عمر 8 سنوات وما فوق.

وكانت الفرس «سمراء البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، قد افتتحت المنافسات بإحرازها المركز الأول في أول الأشواط المخصص للأفراس عمر 4-5 سنوات، وحققت 91.64 نقطة.

وتصدرت «جيه إس رنيم» لمربط الجواهر، شوط الأفراس عمر 6-7 سنوات، محققة 91.79 نقطة.

وحصد «الأريام الرويس» للشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، المركز الأول في القسم «أ» للأمهار عمر سنة، وسجل 91.21 نقطة، ونال صدارة القسم «ب» المهر «حسيب الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، وحقق 92.00 نقطة.

وأحرز «داحم الجواهر» لعبد الله عبدالرحمن البيضائي، المركز الأول لشوط الأمهار عمر سنتين القسم «أ» وحقق 91.43 نقطة، فيما نال صدارة القسم «ب» المهر «رشيق البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وسجل 91.57 نقطة.

واعتلى «شعلان الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، صدارة القسم «أ» للأمهار عمر 3 سنوات، مسجلاً 91.79 نقطة، فيما تصدر المهر «يزيد الباهية» لمحمد خلفان المعمري، القسم «ب»، وحقق 91.29 نقطة.