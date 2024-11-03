سلوت: تحدثت بغضب مع لاعبي ليفربول



لندن (د ب أ)



أثنى أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، على فريقه الذي نجح في قلب تأخره بهدف أمام ضيفه برايتون إلى فوز مثير 2-1، في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وقال إنه سيكتسب كثيراً من الثقة بهذا الفوز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برايتون بهدف حمل توقيع فيردي كاديجولو في الدقيقة 14، لكن ليفربول انتفض في الشوط الثاني ورد بهدفين في غضون ثلاث دقائق عن طريق الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة 69، وقائد منتخب مصر محمد صلاح في الدقيقة 72.

وانفرد ليفربول بصدارة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب، وبفارق سبع نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثالث.

وسجل ليفربول انتصاره الثامن مقابل تعادل وهزيمة، كما استعاد الفريق نغمة الانتصارات، بعد تعادله في الجولة الماضية مع مضيفه أرسنال بهدفين لمثلهما.

وقال سلوت «ليس خسارتهم، ولكن ما يعجبني هو أننا في الأسبوع الماضي تأخرنا مرتين أمام أرسنال ونجحنا في إدراك التعادل، وفي المباراة الأخيرة تأخرنا بهدف في الشوط الأول، أعتقد أنه مستحق، لكننا عدنا بقوة بعدها أمام فريق قوي للغاية ويملك الكفاءة، العودة بهذه الطريقة تمنحني الكثير من الثقة». وأكد سلوت أنه تحدث بغضب مع اللاعبين بين شوطي المباراة.

وأوضح مدرب ليفربول «قبل كل شيء، أشيد بفريق برايتون على الطريقة التي ظهروا بها هنا، لم يخافوا من بناء الهجمات من الخط الخلفي بشكل جيد للغاية، وبطاقة كبيرة من دون كرة». وأضاف «لم نظهر بمستوانا المعهود في كل أجزاء المباراة، إلا ربما في بعض الحالات الفردية، أمام فريق جيد مثل برايتون، ليس كافياً أن تركض مرة أو أثنين أو ثلاث مرات، عليك أن تواصل الركض».

وقال «قلت بعض الأمور لكني لم أصرخ، أردت فقط أن أتأكد من أن اللاعبين يفهمون أن هذا ليس كافياً، وأعتقد أنهم شعروا بذلك».