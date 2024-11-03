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الرياضة

إنتر ميامي يخسر في حضور ميسي ويذهب إلى «الفاصلة»!

إنتر ميامي يخسر في حضور ميسي ويذهب إلى «الفاصلة»!
3 نوفمبر 2024 13:09

ميامي (أ ب)
تلقى إنتر ميامي هزيمة مفاجئة أمام أتلانتا يونايتد 1-2 اليوم، على ملعب «مرسيدس بنز»، في المباراة الثانية من التصفيات الإقصائية بكأس الدوري الأميركي لكرة القدم.
تقدم إنتر ميامي بهدف حمل توقيع هيكتور مارتينيز في الدقيقة 40، لكن ديريك ويليامز أدرك التعادل لأتلانتا في الدقيقة 58، وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً قاتلاً لإنتر ميامي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع انتهاء المباراة بالتعادل واللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية خطف ألكسندر ناسيمنتو هدف الفوز القاتل لفريق أتلانتا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وحسم إنتر ميامي المباراة الأولى أمام أتلانتا بهدفين مقابل هدف ليتعادل الفريقان 1-1 في الأدوار الإقصائية، ويتجها لخوض مباراة فاصلة يوم الأحد المقبل، ويصعد الفائز بها إلى المربع الذهبي، حيث يلاقي الفائز من مواجهة أورلاندو مع تشارلوت، بعد أن تعادل الفريقان 1-1 في أول مواجهتين بينهما.
وتوج إنتر ميامي بدرع المشجعين، بعدما حطم الرقم القياسي لعدد النقاط في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين، إذ أنهى الموسم الاعتيادي برصيد 74 نقطة، متفوقاً بفارق 30 نقطة على أتلانتا الذي حل تاسعاً.
وتأهل إنتر ميامي للمشاركة في كأس العالم للأندية، الذي تستضيفه الولايات المتحدة العام المقبل.

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