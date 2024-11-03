ويندسور جون: «الآسيوي» يمنح البطولات الجديدة الوقت الكافي للتطور



كوالالمبور (رويترز)



قال مسؤول كبير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن مسابقات الأندية المجددة ستحصل على الوقت الكافي للتطور، قبل النظر في تعديلات أخرى، وذلك مع وصول دوري أبطال آسيا للنخبة إلى منتصف مرحلة الدوري.

وأعاد الاتحاد الآسيوي إعادة تشكيل برنامج بطولاته للأندية قبل الموسم الذي بدأ في سبتمبر الماضي في محاولة لتشجيع الاستثمارات الجديدة مع مستوى أعلى وأكثر انسيابية ومباريات أكثر في أبرز بطولات الأندية بالقارة.

وتستأنف المرحلة الافتتاحية الاثنين، إذ تلعب الفرق ثماني مباريات بنفس نظام الدوري السويسري، ما يعني أن كل فريق لا يواجه نفس المنافس مرتين خلال الجولة الأولى، ويريد المسؤولون إعطاء الوقت الكافي للبطولة لتثبت نفسها.

وقال داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لرويترز «إنه مفهوم جديد ونموذج جديد لذلك نحتاج إلى رؤية كيف ستسير الأمور قبل إجراء أي تغييرات أخرى، إنه بالفعل تغيير هائل للأندية والجماهير وما إلى ذلك، وحتى نرى كيف يتم تجربته واختباره، حينها فقط يمكننا إجراء التعديلات أو التغييرات».

وأضاف «إذا كنا عازمين على إحداث تغييرات، فلن يتسنى لنا تحقيقها إلا بعد خمس سنوات على الأقل، إن التغيير من أجل التغيير فقط ليس بالأمر الجيد دون وجود بيانات وإحصاءات مناسبة».

وتقلص عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة من 40 إلى 24 نادياً، بينما تشهد بطولة دوري أبطال آسيا 2 الجديدة مشاركة فرق من اليابان وكوريا الجنوبية والسعودية إلى جانب أندية من دول أقل تصنيفاً للمرة الأولى.

وقال ويندسور جون إن مشاركة أندية من البطولات المحلية الكبرى في القارة في دوري أبطال آسيا 2، الذي حل محل كأس الاتحاد الآسيوي، سيكون لها تأثير إيجابي طويل الأمد على منافسات الأندية في جميع أنحاء القارة.