صلاح وسلوت.. «إبداع» و«تحطيم أرقام» مع ليفربول

معتز الشامي (أبوظبي)

يكتب الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول، ومدربه الهولندي آرني سلوت قصة إبداع مع «الريدز»، حيث حقق الفريق الفوز على برايتون 2-1 على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح هدف فوز ليفربول على برايتون 2-1 بتسديدة (R2) على يمين حارس الضيوف، ليقود «الريدز» لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بعد سقوط مان سيتي أمام بورنموث وتوقف رصيده عند النقطة 23 في مركز الوصافة.

وحقق محمد صلاح رقماً تاريخياً في الدوري الإنجليزي، بعد هدفه داخل مرمى برايتون، حيث نجح في فض الشراكة مع أسطورة «الريدز» السابق روبي فاولر في قائمة الهدافين التاريخيين لمسابقة البريميرليج، ورفع رصيده للهدف الـ 164 في المركز الثامن بالقائمة وبفارق هدف عن فاولر صاحب المركز التاسع.

وجاء ترتيب قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري الإنجليزي كالتالي: آلان شيرر (260 هدفاً)، ومن خلفه هاري كين (213 هدفاً)، واين روني (208 هدفاً)، أندرو كول (187 هدفاً)، سيرجيو أجويرو (184 هدفاً)، فرانك لامبارد (177 هدفاً)، تييري هنري (175 هدفاً)، محمد صلاح (164 هدفاً)، روبي فاولر (163 هدفاً)، جيرمين ديفو (162 هدفاً).

كما سجل الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول، رقماً استثنائياً في تاريخ «الريدز» ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث فاز في 8 مباريات من أول 10 جولات بالدوري الإنجليزي (1 تعادل، 1 خسارة)، وهذا هو أعلى عدد انتصارات لمدرب بتاريخ ليفربول بالمسابقة بأول 10 جولات.