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الرياضة

1.5 مليون درهم جوائز «الوصل وتحدي سيح السلم» للقدرة

1.5 مليون درهم جوائز «الوصل وتحدي سيح السلم» للقدرة
3 نوفمبر 2024 14:35

محمد حسن (دبي)
أعلن نادي دبي للفروسية، عن جوائز سباقي تحدي سيح السلم وكأس الوصل للقدرة، اللذين يدشنان موسم سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة «2024 -2025» يومي 8 و9 نوفمبر الجاري.
وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز السباقين مليوناً و550 ألف درهم، بواقع 750 ألف درهم لكل سباق، حيث توزع الجوائز لأصحاب المراكز من الأول حتى العاشر، فيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة بقيمة 200 ألف درهم والمركز الثاني 180 ألف درهم، والمركز الثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس حتى المركز العاشر يحصل كل فائز على 30 ألف درهم.
يذكر أن موسم سباقات القدرة بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم للموسم الجديد يتضمن 21 سباقاً، لمختلف الفئات والمسافات، متضمنة سباقات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وسباقات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، كما تضم الروزنامة 4 سباقات لملاك الإسطبلات الخاصة، وسباقين للسيدات، بالإضافة إلى 9 سباقات تأهيلية.

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