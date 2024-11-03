فيرستابن يبدأ «فورمولا البرازيل» من «المركز 17»



ساو باولو (أ ب)



يبدأ الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول سباق جائزة البرازيل الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1» من المركز السابع عشر، في ظل صراعه مع لاندو نوريس سائق مكلارين على لقب فئة السائقين.

وما زالت التجربة الرسمية للسباق البرازيلي جارية، لكن تعطلت كثيراً، بعد رفع الأعلام الحمراء مرتين، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وتم إلغاء الجولة الثانية من التجربة الرسمية، مع حلول فيرستابن بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية في المركز الثاني عشر، عقب تعرض لانس سترول سائق أستون مارتن لحادث تصادم.

وفشل فيرستابن في التأهل للجزء الأخير من التجربة الرسمية مع تلقيه عقوبة التراجع خمسة مراكز، بسبب تغيير محرك سيارته للمرة السادسة هذا الموسم، متجاوزاً الحد الأقصى لعدد مرات تغيير المحرك، والبالغ أربع مرات.

كما فشل سيرجيو بيريز السائق الآخر لريد بول في بلوغ الجزء الأخيرة من التجربة الرسمية، وحل في المركز الثالث عشر.