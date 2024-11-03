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الرياضة

نادي العديد للرياضات البحرية يحتفل بيوم العلم

نادي العديد للرياضات البحرية يحتفل بيوم العلم
3 نوفمبر 2024 18:16

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفل نادي العديد للرياضات البحرية بيوم العلم، في مقره الرسمي بمنطقة الصدر في أبوظبي.
وشهدت فعالية الاحتفال بيوم العلم رفع العلم الإماراتي على وقع السلام الوطني، بحضور الإدارة العليا، والمديرين التنفيذيين، وموظفي نادي العديد للرياضات البحرية، وسط أجواء مفعمة بمشاعر الفخر والانتماء الوطني.
وقال محمد راشد مصبح الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي العديد للرياضات البحرية: «يوم العلم الإماراتي هو مناسبة وطنية غالية على قلوبنا، ونفخر كل عام بالاحتفال بها، وبدورها المحوري في تعزيز مشاعر الوحدة الوطنية، وترسيخ الهوية الإماراتية، والتعبير عن الولاء لقيادتنا الرشيدة والإنجازات الوطنية، ويجسد علم بلادنا قيم الوحدة والانتماء والولاء والتضحية، وهو رمز وحدتنا ونهضتنا وتقدمنا بين الأمم». 

الإمارات
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