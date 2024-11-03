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الرياضة

نابي كيتا يرغب في اللعب مجدداً مع بريمن

نابي كيتا يرغب في اللعب مجدداً مع بريمن
3 نوفمبر 2024 18:38

 
هامبورج (د ب أ)

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لم يفقد الغيني نابي كيتا الأمل في العودة لفريق فيردر بريمن، رغم سعي النادي المنافس ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» لبيعه.
وانضم كيتا «29 عاماً» لبريمن العام الماضي، بعدما أنهى مشواره مع ليفربول الإنجليزي، لكن مشاركاته مع الفريق كانت ضئيلة للغاية، بعدما عانى من سلسلة إصابات، قبل أن يتم إيقافه في أبريل الماضي، عندما رفض الانضمام للفريق في مباراته ضد باير ليفركوزن.
وقال كيتا إنه اعتذر للفريق عن الحادث، في الوقت الحالي، تم السماح لكيتا بالتدريب مع الفريق الثاني لبريمن تحت 23 عاماً، لكنه صرح لصحيفة «بيلد» الألمانية إنه يريد العودة للفريق الأول بدلاً من بيعه.
وأضاف: «ليس قراري أن أترك بريمن، أفضل شيء بالنسبة لي هو العودة للفريق الأول واللعب مع النادي». وفشلت عملية انتقال كيتا لفريق هاتاي سبور في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فيما أشار النجم الدولي الغيني إلى أن الأمر «لن يكون صعباً من الناحية الرياضية»، في ظل تذيل الفريق جدول ترتيب الدوري التركي حالياً.
وقال كيتا «لا أريد الذهاب إلى أي نادٍ فقط من أجل الرحيل عن بريمن، لكنني أرغب في الانتقال لفريق بإمكانه أن يدفع مسيرتي للأمام».

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
فيردر بريمن
نابي كيتا
ليفربول
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