أتلتيكو مدريد يخرج من «خيبة الأمل»!



مدريد (د ب أ)



فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه لاس بالماس 2-صفر، ضمن «الجولة 12» من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق جيوفاني سيميوني، نجل المدرب دييجو سيميوني، في الدقيقة 37، قبل أن يضيف زميله أليكس سورلوث الهدف الثاني في الدقيقة 83 .

ويأتي الفوز على لاس بالماس، ليخفف من خيبة الأمل لدى جماهير أتلتيكو مدريد، بعد الهزيمة أمام ليل الفرنسي على أرضه 1-3 في دوري أبطال أوروبا، ثم الهزيمة أمام ريال بيتيس صفر-1، في بطولة الدوري، قبل أن يحقق الفريق الفوز أخيراً في مسابقة الكأس، حينما تغلب على فيتش «درجة سادسة» بهدفين.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر.