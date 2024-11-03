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الرياضة

«الأضرار الجسيمة» تبعد سائق ويليامز من «فورمولا البرازيل»

«الأضرار الجسيمة» تبعد سائق ويليامز من «فورمولا البرازيل»
3 نوفمبر 2024 19:56

 
ساو باولو (د ب أ)

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بات السائق التايلاندي أليكس ألبون، مجبراً على الغياب عن سباق الجائزة الكبرى بالبرازيل لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، وذلك بسبب الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها سيارة فريقه ويليامز، بعد صدام في التجارب الحرة.
وقال فريق ويليامز في بيان له: «للأسف وبعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بسيارة أليكس ألبون، فإن إصلاحها لم يكن ممكناً، في ظل عدم وجود وقت كاف بين التجارب الحرة والسباق، ولذا سيضطر الفريق لسحب سيارة أليكس فيما تبقى من السباق».
وتعرض ألبون لحادث تصادم في الدقائق الأخيرة بالتجارب الحرة الثالثة، مما أدى إلى رفع العلم الأحمر في التجارب التأهيلية.
وتأجلت التجارب التأهيلية من السبت إلى الأحد، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة وانعدام الرؤية، مما ترك ويليامز في حيرة، حيث يحتاج أربع ساعات لإصلاح السيارة، كما تعرض السائق الأخر في فريق ويليامز، الأرجنتيني فرانكو كولابينتو، لحادث تصادم آخر، لكنه سيتمكن من المشاركة في السباق.
كما وقع حادث لسائقي فريق أستون مارتن، لكن تقارير ذكرت أن السياراتين جاهزتان للسباق، لكن من غير الواضح انطلاقهما من حارة الصيانة من عدمه.
وتعرض الإسباني كارلوس ساينز، سائق فريق فيراري، لحادث تصادم في التجارب التأهيلية، حيث اضطر فريقه إلى تغيير وحدة الطاقة، مما يعني أنه سيبدأ من حارة الصيانة.

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