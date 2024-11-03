شفيونتيك تتعافى من «البداية البطيئة» في الرياض

الرياض (أ ف ب)



كللت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة ثانية عالمياً عودتها إلى الملاعب، بعد شهرين من الغياب، بفوز صعب على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بطلة ويمبلدون 4-6 و7-5 و6-2، في بطولة الماسترز «دبليو تي أيه» الختامية المقامة في الرياض.

واستهلت شفيونتيك اللقاء ببطء، فخسرت المجموعة الأولى قبل أن تتأخر 0-3 في الثانية بسبب الأخطاء المباشرة التي ارتكبتها ووصلت إلى 47.

واستعادت شفيونتيك توازنها تدريجياً، وفرضت التعادل 3-3، ثمّ حسمت المجموعة الثانية لمصلحتها، قبل أن تهيمن بسهولة في الثالثة وتفوز بالمباراة، بعد ساعتين و35 دقيقة، ضمن المجموعة البرتقالية.

وغابت اللاعبة البولندية البالغة من العمر 23 عاماً غابت عن الجولة الآسيوية «لأسباب شخصية» في الوقت الذي استغنت فيه عن مدربها، وعادت إلى ملاعب الكرة الصفراء للمرة الأولى منذ خسارتها في ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مطلع سبتمبر الماضي.

وفقدت شفيونتيك التي توّجت بلقب بطولة رولان جاروس الفرنسية للمرة الثالثة توالياً في مايو والرابعة في مسيرتها، المركز الأول في التصنيف العالمي الشهر الماضي لمصلحة البيلاروسية أرينا سابالينكا التي استهلت مشوارها في البطولة بفوز على الصينية جنج تشينوين السابعة وبطلة أولمبياد باريس ضمن المجموعة الأرجوانية التي تضم أيضاً الإيطالية جازمين باوليني الرابعة والكازاخستانية إيلينا ريباكينا الخامسة.

وتحتاج شفيونتيك للفوز بلقب البطولة الختامية التي توجت بلقبها العام الماضي، بفوزها السهل على الأميركية جيسيكا بيجولا في المباراة النهائية 6-1 و6-0، من أجل استعادة صدارة التصنيف العالمي.

وفشلت كرايتشيكوفا (28 عاماً) الفائزة ببطولة ويمبلدون هذا الموسم والمصنفة ثامنة، من تحقيق انتصارها الأول في البطولة التي غابت عنها في فئة الفردي منذ ثلاث سنوات.