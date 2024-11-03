الأحد 3 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شفيونتيك تتعافى من «البداية البطيئة» في الرياض

شفيونتيك تتعافى من «البداية البطيئة» في الرياض
3 نوفمبر 2024 20:15

الرياض (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أخيراً.. زفيريف يبتسم في باريس!
«الفيفا» ينهي تقييم ملف السعودية لتنظيم «مونديال 2034»


كللت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة ثانية عالمياً عودتها إلى الملاعب، بعد شهرين من الغياب، بفوز صعب على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بطلة ويمبلدون 4-6 و7-5 و6-2، في بطولة الماسترز «دبليو تي أيه» الختامية المقامة في الرياض.
واستهلت شفيونتيك اللقاء ببطء، فخسرت المجموعة الأولى قبل أن تتأخر 0-3 في الثانية بسبب الأخطاء المباشرة التي ارتكبتها ووصلت إلى 47.
واستعادت شفيونتيك توازنها تدريجياً، وفرضت التعادل 3-3، ثمّ حسمت المجموعة الثانية لمصلحتها، قبل أن تهيمن بسهولة في الثالثة وتفوز بالمباراة، بعد ساعتين و35 دقيقة، ضمن المجموعة البرتقالية.
وغابت اللاعبة البولندية البالغة من العمر 23 عاماً غابت عن الجولة الآسيوية «لأسباب شخصية» في الوقت الذي استغنت فيه عن مدربها، وعادت إلى ملاعب الكرة الصفراء للمرة الأولى منذ خسارتها في ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مطلع سبتمبر الماضي.
وفقدت شفيونتيك التي توّجت بلقب بطولة رولان جاروس الفرنسية للمرة الثالثة توالياً في مايو والرابعة في مسيرتها، المركز الأول في التصنيف العالمي الشهر الماضي لمصلحة البيلاروسية أرينا سابالينكا التي استهلت مشوارها في البطولة بفوز على الصينية جنج تشينوين السابعة وبطلة أولمبياد باريس ضمن المجموعة الأرجوانية التي تضم أيضاً الإيطالية جازمين باوليني الرابعة والكازاخستانية إيلينا ريباكينا الخامسة.
وتحتاج شفيونتيك للفوز بلقب البطولة الختامية التي توجت بلقبها العام الماضي، بفوزها السهل على الأميركية جيسيكا بيجولا في المباراة النهائية 6-1 و6-0، من أجل استعادة صدارة التصنيف العالمي.
وفشلت كرايتشيكوفا (28 عاماً) الفائزة ببطولة ويمبلدون هذا الموسم والمصنفة ثامنة، من تحقيق انتصارها الأول في البطولة التي غابت عنها في فئة الفردي منذ ثلاث سنوات.

إيجا شفيونتيك
التنس
السعودية
الرياض
آخر الأخبار
محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة مريم القمزي
علوم الدار
محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة مريم القمزي
اليوم 20:14
حمدان بن محمد يطّلع على خطة تطوير محاور الطرق الرئيسية في دبي 2024-2027
علوم الدار
حمدان بن محمد يطّلع على خطة تطوير محاور الطرق الرئيسية في دبي 2024-2027
اليوم 16:33
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024.. دورة استثنائية تمهد لمرحلة جديدة من مسيرة التنمية الشاملة
علوم الدار
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024.. دورة استثنائية تمهد لمرحلة جديدة من مسيرة التنمية الشاملة
اليوم 21:39
«قمة كتالونيا» تمنح برشلونة «النقطة 33»
الرياضة
«قمة كتالونيا» تمنح برشلونة «النقطة 33»
اليوم 21:38
من آثار حرائق الغابات في اليونان
الأخبار العالمية
دراسة حديثة: حرائق الغابات تزداد بفعل التغير المناخي
اليوم 21:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©