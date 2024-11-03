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توتنهام يستعرض أمام أستون فيلا

توتنهام يستعرض أمام أستون فيلا
3 نوفمبر 2024 20:21

 
لندن (رويترز)

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ساعد هدفان في الشوط الثاني من دومينيك سولانكي، وركلة حرة رائعة من جيمس ماديسون، توتنهام هوتسبير على تحويل تأخره لفوز ساحق 4-1 على أستون فيلا، وإنهاء مسيرة الفريق الزائر الذي لم يخسر في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم توتنهام إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن فيلا الذي ظل في المركز الخامس.
وتقدم فيلا فريق المدرب أوناي إيمري في الشوط الأول عن طريق مورجان روجرز، لكن توتنهام أدرك التعادل، بعد فترة وجيزة من نهاية الاستراحة، عندما وضع برينان جونسون الكرة في الزاوية البعيدة.
وضمن سولانكي الفوز بهدفين في أربع دقائق، منها هدف جاء بعد إنهاء رائعة للهجمة، بعدما أطلق تسديدة من فوق الحارس إمليانو مارتينيز، قبل أن يسجل ماديسون الهدف الرابع من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
أستون فيلا
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