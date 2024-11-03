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الرياضة

تشيبكيروي بطلة «ماراثون نيويورك»

تشيبكيروي بطلة «ماراثون نيويورك»
3 نوفمبر 2024 21:06

نيويورك (أ ب)

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فازت العداءة الكينية شيلا تشيبكيروي بسباق السيدات في ماراثون مدينة نيويورك.
وتفوقت تشيبكيروي على مواطنتها حاملة اللقب هيلين أوبيري في الميل الأخير للسباق، لتظفر بالميدالية الذهبية.
كانت هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها تشيبكيروي في سباق نيويورك، بعد أن بدأت خوض سباقات الماراثون عام 2022 .
وأنهت تشيبكيروي السباق في ساعتين و24 دقيقة و35 ثانية، متقدمة بفارق 15 ثانية على أوبيري.
وكانت أوبيري تتطلع لأن تصبح أول بطلة تحتفظ بلقب سباق ماراثون نيويورك للسيدات، منذ فوز الكينية ماري كيتاني بثلاث نسخ متتالية ما بين عامي 2014 و2016.
وجاءت الكينية فيفيان تشيرويوت في المركز الثالث، ليفرض البلد الأفريقي هيمنته الكاملة على السباق.
يذكر أن الطقس كان مثالياً للركض خلال إقامة السباق.

أميركا
نيويورك
الماراثون
كينيا
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