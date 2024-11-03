بوخوم يفاوض مدرب الإنقاذ!



دوسلدورف (د ب أ)



علمت وكالة الأنباء الألمانية أن بوخوم، متذيل ترتيب بطولة الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، يجري مفاوضات مع ديتر هيكينج، ليصبح مدربه الجديد خلفاً لبيتر زيدلر.

وتم تحديد اجتماع نهائي، ويمكن الإعلان عن توصل الطرفين لاتفاق في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وسبق لهيكينج «60 عاماً قيادة عدة أندية ألمانية، من بينها نورمبرج وفولفسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ، علماً بأن فريق هامبورج هو آخر فريق تولى تدريبه موسم 2019 - 2020، وكان حينها عضواً في مجلس إدارة نورمبرج للشؤون الرياضية حتى مايو 2024.

وحصل بوخوم على نقطة واحدة فقط في مبارياته التسع الأولى بالدوري الألماني.

واضطر زيدلر للرحيل الشهر الماضي، علماً بأن الفريق خسر صفر- 5 أمام بايرن ميونيخ، و2 -7 أمام آينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني تحت قيادة المدرب المؤقت ماركوس فيلدهوف.