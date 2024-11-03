الأحد 3 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«قمة كتالونيا» تمنح برشلونة «النقطة 33»

«قمة كتالونيا» تمنح برشلونة «النقطة 33»
3 نوفمبر 2024 21:38

برشلونة (رويترز) 

أخبار ذات صلة
أتلتيكو مدريد يخرج من «خيبة الأمل»!
رافينيا: لا أهاجم تشافي وإنما أسجل «الحقيقة والواقع»!

فاز برشلونة 3-1 على ضيفه إسبانيول في «قمة كتالونيا»، ليبتعد بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم؛ بفضل هدفين من داني أولمو، وهدف آخر من رافينيا في الشوط الأول.
وابتعد برشلونة الذي يملك 33 نقطة بصدارة الدوري، بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد، الذي تأجلت مباراته أمام مضيفه فالنسيا بسبب السيول المدمرة في المنطقة الشرقية.
ويحتل إسبانيول المركز 17 متقدماً بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.
وسيطر برشلونة على الكرة منذ البداية، وكان أولمو نشطاً للغاية في الشوط الأول، وسجل هدفين رائعين بعد الإفلات من الرقابة داخل منطقة الجزاء، كما سجل رافينيا أيضاً ليتقدم صاحب الأرض 3-صفر قبل الاستراحة.
وبعد أن ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدفين لإسبانيول بداعي التسلل، نجح الفريق أخيراً في التغلب على مصيدة التسلل، عندما سجل خافي بوادو هدفاً ليحرم برشلونة من الحفاظ على شباكه مجدداً، لكن صاحب الأرض حافظ على مستواه ليظفر بالنقاط الثلاث.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
إسبانيول
رافينيا
داني أولمو
آخر الأخبار
محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة مريم القمزي
علوم الدار
محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة مريم القمزي
اليوم 20:14
حمدان بن محمد يطّلع على خطة تطوير محاور الطرق الرئيسية في دبي 2024-2027
علوم الدار
حمدان بن محمد يطّلع على خطة تطوير محاور الطرق الرئيسية في دبي 2024-2027
اليوم 16:33
صورة مجمعة لكامالا هاريس وترامب
الأخبار العالمية
ترامب وهاريس يطاردان أصحاب «الصوت اللاتيني» قبيل يوم الاقتراع
اليوم 22:48
صورة مجمعة لكامالا هاريس وترامب
الأخبار العالمية
لماذا يراهن ترامب على بنسلفانيا وجورجيا للعودة إلى البيت الأبيض؟
اليوم 22:40
عبدالله بلحيف النعيمي: علمنا عنوان مجدنا ورمز وحدتنا
علوم الدار
عبدالله بلحيف النعيمي: علمنا عنوان مجدنا ورمز وحدتنا
اليوم 22:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©