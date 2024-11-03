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الرياضة

الوصل يتطلع إلى «كتابة التاريخ» أمام السد

الوصل يتطلع إلى «كتابة التاريخ» أمام السد
4 نوفمبر 2024 01:05

معتز الشامي (أبوظبي)

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يدخل الوصل مباراة «الجولة الرابعة» من «دوري أبطال آسيا للنخبة» في كرة القدم أمام ضيفه السد القطري على استاد زعبيل بدبي في الساعة السادسة مساء اليوم، بطموح ورغبة كبيرة؛ لمواصلة تسجيل الأرقام التاريخية في «المحفل القاري»، والذي يشهد حضوراً لافتاً لـ «الإمبراطور» بقيادة المدرب الصربي ميلوش.
ويحتل «الأصفر» المركز الخامس برصيد 6 نقاط، وأصبح ضمن الفرق التي تملك حظوظاً كبيرة للتأهل إلى دور الـ 16، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.
وتشهد «النسخة الحالية» نجاح «الإمبراطور» في حصد الانتصار مرتين خارج ملعبه، في إنجاز غير مسبوق، والفوز على السد يعني الوصول إلى «النقطة التاسعة» للمرة الأولى بدور المجموعات.
وقدم الوصل نفسه ضمن الفرق صاحبة البصمة المختلفة في «النسخة الحالية» من «دوري أبطال آسيا للنخبة»، على عكس «الظهور الباهت» محلياً في «دوري أدنوك للمحترفين» حتى الآن، حيث تراجع إلى المركز السابع وله 9 نقاط، ليبتعد أكثر من الصدارة، ضمن حملة الدفاع عن لقبه.
ويصب الجهاز الفني تركيزه على «النخبة» لتكون أفضل تعويض، لابتعاد الفريق عن سباق الصدارة المحلية، وهو ما شدد عليه ميلوش الذي أكد تمسكه بالمنافسة بقوة على بطاقة مؤهلة إلى الدور الثاني من «المحفل القاري»، في أول مشاركة للجيل الحالي في البطولة، لافتاً إلى أن بناء الخبرات الخارجية للاعبين يتطلب جهداً وتحضيراً كبيراً وتركيزاً أمام جميع الفرق.
وأوضح ميلوش، أن الوصل قادر على «الفصل» بين «المحلية» و«الآسيوية»، عبر تقديم مستوى متميز، استطاع من خلاله الفوز في الجولة الماضية على الغرافة، ويسعى لتكرار ذلك أمام السد اليوم.

الوصل
السد
السد القطري
دوري أبطال آسيا للنخبة
دوري أبطال آسيا
استاد زعبيل
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