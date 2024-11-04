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الرياضة

طاقم تحكيم إماراتي لمباراة القادسية والاتفاق في «أبطال الخليج»

طاقم تحكيم إماراتي لمباراة القادسية والاتفاق في «أبطال الخليج»
4 نوفمبر 2024 10:10

معتصم عبدالله (ابوظبي)
عينت لجنة الاتحاد باتحاد كأس الخليج لكرة القدم، طاقم تحكيم إماراتياً بقيادة أحمد عيسى درويش لإدارة مباراة القادسية الكويتي والاتفاق السعودي، المقررة مساء غدٍ الثلاثاء على استاد محمد الحمد، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الثانية لـ «دوري أبطال الخليج للأندية».
ويضم طاقم التحكيم الإماراتي، أحمد درويش «حكم الساحة»، سعيد راشد المرزوقي «المساعد الأول»، ياسر سبيل المرشدي «المساعد الثاني»، محمد عبدالله الهرمودي «الحكم الرابع»، وعيسى خليفة الهاجري «حكم الفيديو»، وجاسم عبدالله آل علي «حكم الفيديو المساعد».
في المقابل، يدير مباراة النصر ممثل الإمارات، أمام أهلي صنعاء اليمني، والمقررة في التاسعة من مساء بعد غدٍ الأربعاء على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل بالدوحة، ضمن الجولة الثانية في «المجموعة الأولى»، طاقم تحكيم كويتي يقوده عبدالله الكندري «حكم الساحة»، علي جراق «المساعد الأول»، عبدالرحمن الكندري «المساعد الثاني»، والقطري عبدالرحمن الجاسم «الحكم الرابع».
ويتطلع «العميد» في المواجهة المرتقبة أمام أهلي صنعاء اليمني، إلى حسم التأهل المبكر للدور نصف النهائي، بعد تصدره ترتيب المجموعة بالفوز على ضيفه ظفار العُماني 5-2 ضمن الجولة الأولى، والتي شهدت أيضاً فوز دهوك العراقي على ضيفه أهلي صنعاء اليمني 2-0.
وتقام البطولة، التي ينظمها اتحاد كأس الخليج العربي بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق الثمانية المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل فريقان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، فيما تقام المباراة النهائية يوم 25 أبريل المقبل.

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