اتحاد الجودو يشارك في «شاطئية كلباء» الرابعة

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد اتحاد الجودو للمشاركة في دورة كلباء للألعاب الرياضية الشاطئية السنوية الرابعة، والتي تتجدد إقامتها برعاية مجلس الشارقة الرياضي، ومن بينها منافسات الجودو الشاطئية، التي تقام يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري بشاطئ مدينة كلباء.

شهدت الدورة الماضية مشاركة واسعة من الأندية، بعد أن تقرر إقامة منافسات الجودو لفئة البراعم مواليد 2012 و2013، والأشبال مواليد 2010، و2011، من خلال 12 وزناً.

وأشارت لائحة الدورة الفنية في بطولة الجودو، ضمن «شاطئية كلباء» إلى مشاركة المواطنين والمقيمين من داخل الدولة وخارجها بشرط موافقة أولياء الأمور لتلك الفئات العمرية على المشاركة، وبدأ التسجيل، اعتباراً من يوم 24 أكتوبر الماضي، وينتهي مساء يوم 11 نوفمبر الجاري، وتحدد عصر يوم الخميس 14 نوفمبر موعداً لإجراء ميزان البطولة بمقر اتحاد الجودو في أبوظبي، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي كلباء الرياضي، بشرط تقديم الأوراق الثبوتية، وفي اليوم نفسه، يتم سحب قرعة المنافسات بعد اكتمال عملية الميزان، حسب كل وزن، على أن تبدأ المنافسات في تمام الرابعة من عصر يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري.