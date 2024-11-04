«الياسات 60 قدماً» يُدشن «المهرجان البحري» في السلع

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان «الياسات» موعد إقامة سباقي الياسات للمحامل الشراعية لفئة 60 قدماً، والقفاي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، المقرر إقامتهما، ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان الياسات للرياضات البحرية التراثية، الذي تستضيفه مدينة السلع بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، حيث ينطلق سباق الياسات يوم بعد غدٍ الأربعاء، فيما يقام سباق القفاي يوم الخميس المقبل.

وينظم المهرجان هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية من 6 إلى 10 نوفمبر الجاري، ويشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات التراثية البحرية، ورصد للمهرجان جوائز تبلغ نحو 6 ملايين درهم.

وأكمل فريق النادي المكلف بتنظيم السباقين كافة الترتيبات الفنية واللوجستية.

ويتضمن برنامج المهرجان أيضاَ العديد من المسابقات البحرية الحديثة، منها سباق القوارب الشراعية الحديثة فئة الأوبتمست والليزر، وسباق التجديف الواقف لفئتي 1 كلم تحت عمر 16 سنة، و2 كلم فوق 16 سنة.

من جهته، ثمن سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للفعاليات والأنشطة التراثية عامة والبحرية على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن المشاركة في تنظيم السباقات التراثية في النسخة الثانية لمهرجان الياسات للرياضات التراثية تأتي ضمن برنامج النادي واستراتيجيته في دعم الجهود الرامية للحفاظ على التراث البحري الإماراتي، وتشجيع الشباب على خوض تحديات هذه السباقات لما فيها من تجسيد لإرث الأجداد والآباء، ونقل الصورة الكاملة لشجاعتهم في ارتياد البحر ومصارعة أمواجه.

وقال: السباقات التراثية التي تقام في المناسبات المختلفة تحمل قيم التراث الرفيعة، ومعاني مفردات الهوية الوطنية، مشيداً بتعاون الملاك والنواخذة في عمليات تسجيل المحامل، مما كان لذلك الأثر الإيجابي في انسيابية إكمال الإجراءات، مثنياً على جهود فريق العمل في إنجاز الترتيبات لإنجاح السباقين.