ريال مدريد وميلان.. أين حقق أنشيلوتي نجاحاً أكبر؟



مراد المصري (أبوظبي)

تعيد مواجهة ريال مدريد، وإي سي ميلان، في دوري أبطال أوروبا، ذكريات خاصة لكارلو أنشيلوتي، الذي بدأ نجاحاته التدريبية مع النادي الإيطالي، قبل أن يدخل تاريخ النادي الإسباني الذي يواصل تولي مهمة قيادته في الوقت الحالي.

وينطرح هنا السؤال، أين بحسب الأرقام والإحصائيات حقق أنشيلوتي نجاحاً أكبر؟، والجواب هو ريال مدريد، وذلك رغم أن ميلان يبقى دائماً ملازماً للمدرب الذي عرفه العالم من خلاله.

فخلال نحو 5 سنوات قاد فيها ريال مدريد على فترتين بين عامي 2013 و2015، ومنذ 2021 إلى الآن، حصد 14 لقباً، وهي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات 2014 و2022 و2024، ولقب الدوري الإسباني مرتين 2021-2022 و2023-2024، كأس إسبانيا مرتين 2014 و2023، كأس السوبر الإسباني مرتين 2022 و2024، كاس السوبر الأوروبي ثلاث مرات 2014 و2022 و2024، كأس العالم للأندية 2014 و2022.

وبالمجمل قاد «الملكي» في 306 مباريات، حقق خلالها 220 انتصاراً، 45 تعادلاً و41 خسارة، بنسبة انتصارات تبلغ %71.8.

أما مع ميلان، الذي تولى قيادته لنحو 8 سنوات، بين عامي 2001 و2009، فحصد 8 ألقاب، وهي: دوري أبطال أوروبا مرتين 2003 و2007، الدوري الإيطالي 2003 ، كأس إيطاليا مرة واحدة 2003، كأس السوبر الإيطالي 2004، كأس السوبر الأوروبي 2003 و2007، وكأس العالم للأندية 2007.

وبالإجمالي، قاد الروزنيري في 420 مباراة، حقق خلالها 238 انتصاراً، 101 تعادل و81 خسارة، بنسبة انتصارات تبلغ %56.67.

وفي ضوء الضغوط التي تقع على أنشيلوتي في الوقت الحالي بعد الخسارة الكبيرة في «الكلاسيكو» أمام برشلونة برباعية نظيفة، فإن المدرب يخشى أن يتعرض لصدمة جديدة على يد «الأصدقاء القدامى» في مواجهة سترسم الكثير من شكل موسم ريال مدريد.