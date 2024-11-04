«سيف الوحدة» أول لاعب «عنابي» في منتخب السلة منذ 19 عاماً

علي معالي (أبوظبي)

أصبح سيف أحمد سالم الوهابي (21 عاماً)، أول لاعب من نادي الوحدة ينضم لصفوف منتخب رجال السلة، بعد غياب 19 عاماً، في ظل عدم وجود أي لاعب من «العنابي» في صفوف منتخبنا الوطني، وذلك بعد جيل 2005، حيث توقفت اللعبة في النادي منذ ذلك التاريخ، وذهب معها مجموعة من مواهب السلة.

وفي الاختيار الجديد لمنتخبنا الوطني استقر د. منير بن الحبيب المدير الفني على ضم سيف لقائمة المنتخب، الذي يستعد لخوض مباراتين في غاية الأهمية في تصفيات كأس آسيا ضد لبنان والبحرين يومي 22 و25 نوفمبر في دبي.

يشارك سيف الوهابي في المعسكر الداخلي للمنتخب حالياً، والمقام في إمارة الشارقة، حيث يتدرب الفريق بصالة النادي، حتى موعد السفر إلى صربيا يوم السابع من الشهر الجاري لإقامة معسكر يخوض خلاله المنتخب عدداً من المباريات المتدرجة.

وعبّر سيف الوهابي عن سعادته بوجوده في صفوف المنتخب، وقال: «دافع كبير لبذل المزيد من الجهد، خلال الفترة المقبلة، حيث نبحث عن كيفية الوجود ضمن فرق المقدمة في القارة الآسيوية، من خلال التصفيات الحالية، وطموحاتنا كبيرة بالمنافسة على التأهل للنهائيات».

وأضاف: «أعيش خبرة جديدة مع لاعبين كبار لهم تاريخهم في اللعبة، وأجد الدعم الكبير من زملائي الأقدم بالمنتخب، وهذا شعور جيد أننا جميعاً على قلب رجل واحد، وهدفنا محدد وهو خدمة ومصلحة المنتخب الذي يعيش مرحلة مهمة، خلال الفترة المقبلة من منافسات قوية مع فق المجموعة، التي تضم معنا كل من لبنان والبحرين وسوريا».

وتابع: «نادي الوحدة هو بيتي الذي تربيت، وتعلمت فيه أصول اللعبة في المراحل السنية كافة، وهناك جهد كبير يبذله معنا نضال بكري لتطوير مستوانا، وإدارة شركة الألعاب كذلك برئاسة عبيد مفتاح، ولدى كل لاعبي الوحدة الطموح بوجودهم في قائمة المنتخب، وبالتأكيد وجودي الحالي سيكون أكبر دافع لبقية العناصر للتنافس من أجل شرف الانضمام لقائمة المنتخب في الفترة المقبلة».