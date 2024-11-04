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الرياضة

من المركز السابع عشر إلى اللقب.. أنه ماكس فيرستابن

من المركز السابع عشر إلى اللقب.. أنه ماكس فيرستابن
4 نوفمبر 2024 12:01


ساو باولو (د ب أ)
قال البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، إن منافسه الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول كان محظوظاً في الفوز بسباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا-1 بعدما انطلق الأخير من المركز السابع عشر، لتتبدد آمال البريطاني في الفوز ببطولة السائقين.
وانطلق نوريس من المركز الأول، لكنه انحرف عن الطريق مرتين، لينهي السباق سادساً، ويتخلف عن فيرستابن بفارق 62 نقطة، مع تبقي 86 نقطة متاحة في السباقات الثلاثة الأخيرة. وبإمكان فيرستابن أن يحسم لقب بطولة العالم للعام الرابع على التوالي، إذا تفوق على نوريس في الترتيب، خلال السباق القادم، المقرر إقامته يوم 23 نوفمبر في لاس فيجاس.
ورغم الانطلاق من مركز متأخر، لكن فيرستابن قدم أداء مذهلاً، محققاً أسرع 5 لفات على التوالي، وإجمالاً أسرع 17 لفة، ليحسم السباق متفوقاً بفارق 4ر19 ثانية عن الفرنسي إستيبان أوكون صاحب المركز الثاني. وأصبح فيرستابن أول سائق يفوز بسباق، بعد الانطلاق من المركز السابع عشر منذ كيمي رايكونن في جائزة اليابان الكبرى عام 2005.
وقال نوريس الذي أنهى السباق متخلفاً بفارق 31 ثانية عن منافسه، «لقد قاد ماكس بشكل جيد، وكان محظوظاً بعض الشيء». وأضاف السائق البريطاني عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «أعترف بأنني ارتكبت خطأين، ما كلفني خسارة بعض المراكز في نهاية السباق».
وتابع سائق مكلارين، «لقد كان يوماً صعباً، وبذلت أقصى جهد ممكن، ولكن فاز ماكس بالسباق، ولن يتغير شيء». وأتم لاندو نوريس تصريحاته، «لم نكن سريعين بما فيه الكفاية، فإذا بدأ ماكس من مركز الانطلاق، لربما تفوق علينا بفارق لفة كاملة».

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