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الرياضة

مدرب تشيلسي: إنه قرار تكتيكي فقط!!

مدرب تشيلسي: إنه قرار تكتيكي فقط!!
4 نوفمبر 2024 12:11


لندن (د ب أ)
قال الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، إن الفريق كان يدرك صعوبة المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1 مع مضيفه مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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وقال ماريسكا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة لأسباب عدة، لقد سجلنا وعدنا في النتيجة، وبعدما سجلنا حاولنا الفوز».
وأضاف: «نحن سعداء، لأننا كنا نعلم أن المهمة ستكون صعبة، لاعبو مانشستر يونايتد كانوا يريدون إثبات أنهم جيدون بالقدر الكافي، مع مدرب جديد وأفكار مختلفة، لذلك كان علينا الاستعداد بشكل مختلف».
وبحديثه عن سبب إشراك مارك كوكريلا بدلاً من مالو جاستو قال: «كان ذلك واضحاً، أردنا تجربة شيء مختلف تكتيكياً، مالو جوستو لم يتعرّض للإصابة، إنه قرار تكتيكي فقط».

تشيلسي
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