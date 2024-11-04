ثلاثية ذهبية لمربط الزبير في مهرجان الشارقة للجواد العربي



محمد حسن (دبي)

حققت خيول مربط الزبير للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، ثلاثية ذهبية، خلال ختام منافسات فعاليات مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي، الذي أقيم على مدى 3 أيام بنادي الشارقة للفروسية والسباق، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

كما حققت خيول مربط البداير للشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ثنائية ذهبية، فيما نال لقباً ذهبياً واحداً مربط البيرق.

وشهد ختام البطولة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري، أمين عام اتحاد الفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وقصي عبيد الله، مدير عام بطولة دبي للخيول العربية الأصيلة.

واستهلت منافسات البطولات النهائية المهرة «عجيبة البداير» لمربط البداير، بانتزاعها اللقب الذهبي لبطلة المهرات عمر سنة، تلتها في المركز الثاني، ونالت اللقب الفضي «رنيم الزبير» لمربط الزبير، فيما حصلت على اللقب البرونزي «فتنة دبليو دي» لوداد سيف الكعبي.

وحصدت «ندية الزبير» لمربط الزبير، اللقب الذهبي للمهرات، فيما كانت الفضة من نصيب «رنيم البداير» لمربط البداير، بينما نالت اللقب البرونزي «ع ج كرامة» لمربط عجمان.

وأضافت «جارين الزبير» الذهبية الثانية لخيول مربط الزبير، عندما تصدرت بطولة الأفراس، وجاءت في المركز الثاني، ونالت اللقب الفضي «ع ج ليما» لمربط امارا، بينما ذهب اللقب البرونزي إلى «جيه اس رنيم» لمربط الجواهر.

وأكمل «حسيب الزبير» ثلاثية مربط الزبير، عندما أحرز ذهبية الأمهار عمر سنة، تلاه في المركز الثاني، وحصل على الفضة «اي اس حسن» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وجاء في المركز الثالث، وحصل على البرونز «الأريام الرويس» للشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان.

وحقق «رشيق البداير» الذهبية الثانية لمربط البداير، عندما حلق بلقب بطولة الأمهار، ونال الوصافة واللقب الفضي «شعلان الزبير» لمربط الزبير، فيما حاز اللقب البرونزي «رمز الياه» لمحمد أحمد آل علي.

وتوشح «جيه قرقشان» لمربط البيرق، باللقب الذهبي لبطولة الفحول، تلاه في الوصافة، ونال الفضة «اي اس وادي» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، فيما حصل على اللقب البرونزي «جميل البداير» لمربط البداير.