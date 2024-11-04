ديارا: أبوظبي الأفضل للعيش.. وطموحي لقب الدوري مع الوحدة



معتصم عبدالله (دبي)

احتاج براهيما ديارا، لاعب وسط الوحدة الشاب «21 عاماً»، إلى ما مجموعه 279 دقيقة في 5 من أصل 7 مباريات لعبها «العنابي» في «دوري أدنوك للمحترفين»، من أجل الانفراد بصدارة قائمة «المراوغات الناجحة»، مبرهناً على مهاراته العالية في موسمه الأول محلياً، قادماً من هدرسفيلد تاون الإنجليزي في «الميركاتو الصيفي».

وعبّر ديارا اللاعب الدولي لمنتخب مالي تحت 23 عاماً، عن طموحاته الكبيرة، في موسمه الأول مع «العنابي»، وقال في تصريحات لـ «الاتحاد»: «اللعب لمنتخب مالي الأول لا يشغل بالي حالياً، وتركيزي الأساسي منصب على مساعدة فريقي في تحقيق أهدافه الكبيرة، وقطعاً، فإن لقب الدوري أحد أهم الطموحات».

واتفق لاعب وسط «العنابي»، مع رأي مدربه النرويجي روني ديلا بشأن عدم الرضى عن نتيجة التعادل السلبي في مباراة الفريق الأخيرة أمام مضيفه النصر، ضمن الجولة السابعة للدوري، وقال ديارا: «التعادل قطعاً ليس نتيجة إيجابية، عطفاً على ما قدمناه من أداء، ومن المؤسف عدم نجاحنا في قتل المباراة باستغلال الفرص المتاحة أمام مرمى المنافس».

وشدد ديارا، على فرص فريقه الكبيرة في التعويض، خلال الجولات المقبلة، والتقدم إلى الأعلى في جدول الترتيب، حيث يحتل الوحدة حالياً المركز الثالث برصيد 14 نقطة، خلف فريقي شباب الأهلي المتصدر برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، والشارقة الوصيف بالرصيد ذاته من النقاط، ولكن من 7 مباريات.

وحول شهوره الأولى بالإمارات، قال ديارا: «أبوظبي المكان الأفضل للعيش، عندما قدمت إلى هنا ربما كان الطقس حاراً بعض الشيء، مقارنة بفترة وجودي في إنجلترا، ولكن سرعان ما اعتدلت الأجواء، وسعيد جداً، بوجودي هنا».

وانتقل براهيما ديارا إلى الوحدة الصيف الماضي، قادماً من هدرسفيلد تاون الإنجليزي، بناءً على طلب المدرب النرويجي روني ديلا، وجرى قيد لاعب الوسط الشاب ضمن فئة المقيمين، ضمن استراتيجية الوحدة التي تهدف لتعزيز صفوف الفريق الأول باللاعبين الشباب والمواهب الكروية.