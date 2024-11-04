الإثنين 4 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الدنماركي بيترسين بطل موسم جولة التحدي للجولف

الدنماركي بيترسين بطل موسم جولة التحدي للجولف
4 نوفمبر 2024 14:00


دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«التوأم الدنماركي» يشارك في «أبوظبي للجولف»
«أغلى جولف في العالم» يجمع 50 لاعباً في دبي

حصد الدنماركي راسموس بيترسين لقب بطل الموسم لجولة التحدي العالمية للجولف، في ختام المنافسات التي شملت إقامة 29 بطولة في 19 دولة، وضمت بطولتي «تحدي الإمارات»، و«تحدي أبوظبي» اللتين أقيمتا في نادي شاطئ السعديات للجولف، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف على التوالي، بتنظيم ودعم اتحاد الجولف والجولف الأوروبية للجولف، ومجلس أبوظبي الرياضي.
ضمن بيترسين الحصول على المركز الأول في الترتيب العام للموسم، بإجمالي 1821 نقطة، بعدما حقق 3 ألقاب في 21 بطولة شارك فيها، أبرزها فوزه بلقب بطولة «تحدي الإمارات» التي شكلت نقطة مفصلية في مسيرته هذا الموسم.
وجاء الترتيب النهائي لتصنيف جولة التحدي، بعد انتهاء منافسات البطولة الختامية التي أقيمت في جزيرة مايوركا الإسبانية، وتوج بلقبها النرويجي كريستوفر ريتان، ليتقدم بدوره إلى المركز السابع بالترتيب العام للموسم، بإجمالي 1094 نقطة.
وأصبح اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً رابع لاعب من الدنمارك يفوز بلقب الموسم لجولة التحدي بعد ماركوس هيليجكيلد (2021)، ويواكيم بي هانسن (2018)، وتوماس بيورن (1995).
وفي ضوء هذه النتائج، تأهل أصحاب المراكز الـ 22 الأوائل في ترتيب الموسم لجولة التحدي، للمشاركة بعضوية كاملة خلال الموسم المقبل في منافسات جولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».
وضمن قائمة الـ 22 الأوائل إلى جانب بيترسين وريتان، كلاً من الإنجليزي جون باري، الفنلندي أوليفر ليندل، الإسباني أنخيل أيورا، الدنماركي هاميش براون، الإيرلندي كونور بورسيل، السويدي جاكيم لاجيرجرين، الإنجليزي جاك سينيور، الإسباني جويل موسكاتيل، السويدي ميكائيل ليندبيرج، الفرنسي ليفي أليكساندر، الفرنسي بينجامين هيبرت، الجنوب أفريقي روبن ويليامز، الجنوب أفريقي دين جريمشوز، السويدي بورن أكيسون، الفرنسي مارتن كوفرا، الإنجليزي براندون تومبسون، الفنلندي تابيو بوكانين، الفرنسي بيير بينو، الألماني نيكولاي فون والدنماركي لوكاس بيرجارد.

 

الجولف
مؤسسة “الجولف في دبي
بطولة الجولف
آخر الأخبار
«أبوظبي المالي» يوقع اتفاقية مع سوق أرمينيا للأوراق المالية
اقتصاد
«أبوظبي المالي» يوقع اتفاقية مع سوق أرمينيا للأوراق المالية
اليوم 16:36
العين يتدرب في الرياض لمواجهة النصر
الرياضة
العين يتدرب في الرياض لمواجهة النصر
اليوم 16:21
وصول الدفعة الثانية من قطيع مزرعة مليحة للألبان
علوم الدار
وصول الدفعة الثانية من قطيع مزرعة مليحة للألبان
اليوم 16:20
رئيسة سلوفينيا تزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
رئيسة سلوفينيا تزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 16:12
«الرقابة النووية» تستضيف اجتماعاً فنياً لوكالة الطاقة الذرية
اقتصاد
«الرقابة النووية» تستضيف اجتماعاً فنياً لوكالة الطاقة الذرية
اليوم 16:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©