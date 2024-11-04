الدنماركي بيترسين بطل موسم جولة التحدي للجولف



دبي (الاتحاد)

حصد الدنماركي راسموس بيترسين لقب بطل الموسم لجولة التحدي العالمية للجولف، في ختام المنافسات التي شملت إقامة 29 بطولة في 19 دولة، وضمت بطولتي «تحدي الإمارات»، و«تحدي أبوظبي» اللتين أقيمتا في نادي شاطئ السعديات للجولف، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف على التوالي، بتنظيم ودعم اتحاد الجولف والجولف الأوروبية للجولف، ومجلس أبوظبي الرياضي.

ضمن بيترسين الحصول على المركز الأول في الترتيب العام للموسم، بإجمالي 1821 نقطة، بعدما حقق 3 ألقاب في 21 بطولة شارك فيها، أبرزها فوزه بلقب بطولة «تحدي الإمارات» التي شكلت نقطة مفصلية في مسيرته هذا الموسم.

وجاء الترتيب النهائي لتصنيف جولة التحدي، بعد انتهاء منافسات البطولة الختامية التي أقيمت في جزيرة مايوركا الإسبانية، وتوج بلقبها النرويجي كريستوفر ريتان، ليتقدم بدوره إلى المركز السابع بالترتيب العام للموسم، بإجمالي 1094 نقطة.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً رابع لاعب من الدنمارك يفوز بلقب الموسم لجولة التحدي بعد ماركوس هيليجكيلد (2021)، ويواكيم بي هانسن (2018)، وتوماس بيورن (1995).

وفي ضوء هذه النتائج، تأهل أصحاب المراكز الـ 22 الأوائل في ترتيب الموسم لجولة التحدي، للمشاركة بعضوية كاملة خلال الموسم المقبل في منافسات جولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

وضمن قائمة الـ 22 الأوائل إلى جانب بيترسين وريتان، كلاً من الإنجليزي جون باري، الفنلندي أوليفر ليندل، الإسباني أنخيل أيورا، الدنماركي هاميش براون، الإيرلندي كونور بورسيل، السويدي جاكيم لاجيرجرين، الإنجليزي جاك سينيور، الإسباني جويل موسكاتيل، السويدي ميكائيل ليندبيرج، الفرنسي ليفي أليكساندر، الفرنسي بينجامين هيبرت، الجنوب أفريقي روبن ويليامز، الجنوب أفريقي دين جريمشوز، السويدي بورن أكيسون، الفرنسي مارتن كوفرا، الإنجليزي براندون تومبسون، الفنلندي تابيو بوكانين، الفرنسي بيير بينو، الألماني نيكولاي فون والدنماركي لوكاس بيرجارد.