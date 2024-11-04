«جنان ياس» تتألق في «جزيرة اللولو» بمضمار أبوظبي

عصام السيد (أبوظبي)

توهجت المهرة الرمادية «جنان» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر ديسوسا، في سباق جزيرة اللولو المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» البالغ جائزته 66 ألف درهم، وحسمت الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، ضمن السباق الـثاني للخيول لنادي أبوظبي للفروسية، الذي تألف من 7 أشواط جاءت حافلة بالإثارة والتشويق، وسجلت البطلة «جنان» ابنة «إف البحر» زمناً وقدره 1:44:38 دقيقة.

وحصد المهر «البتار» للشيخ فيصل بن حمد آل ثاني، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون، الشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب جزيرة ياس المخصص للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة»، البالغ جائزته 66 ألف درهم، مسجلاً 1:32:96 دقيقة.

وتوج الجواد «أف سيل» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست اورتيل، وقيادة مارسلينو رودريجوز، بجائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب جزيرة السعديات المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ»، البالغ جائزته 66 ألف درهم، وحقق زمناً قدره 1:32:46 دقيقة.

ونال الجواد غير المهزوم «إتش إم الشاهين» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة ادري دو فريز، لقب جزيرة الريم المخصص للخيول العربية الأصيلة «شروط» في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 66 ألف درهم، مسجلاً 1:43:06 دقيقة.

وانتزع الجواد الرمادي «إي أس فايز» لمحمد عبد الحميد طه، بإشراف حمد المرر، وقيادة ساندرو بايفا، فوزاً مستحقاً في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز، المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة (إنتاج محلي) البالغ جائزته 70 ألف درهم، وسجل البطل 2:29:47 دقيقة.

وفاز الجواد «أهيستا بيرو» لأحمد علي، بإشراف إسماعيل محمد، وقيادة باتريك كوسجريف، بلقب جزيرة الجبيل المخصص للخيول المهجنة الأصيلة (تكافؤ) البالغ جائزته 66 ألف درهم، والذي أقيم في الشوط السادس لمسافة 2200 متر، مسجلاً 2:17:27 دقيقة.

وكان مسك الختام الجواد الرمادي «إندريسيف ساليوس» لسكاي ريسنج، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، الذي حصد لقب جزيرة الحديريات المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، البالغ جائزته 66 ألف درهم، في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، وسجل البطل زمناً وقدره 1:23:03 دقيقة.