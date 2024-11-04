«بارسا فليك» يُعيد الجماهير إلى برشلونة



عمرو عبيد (القاهرة)

تتوالى انتصارات برشلونة في الموسم الحالي، بغزارة تهديفية ومُتعة كروية فنية يتحدث عنها العالم، ووسط كل هذا النجاح الكبير الذي يحيط بتجربة هانسي فليك حتى الآن، تشير أرقام الحضور الجماهيري في ملعب برشلونة، لويس كومبانيس الأولمبي «مونتجويك»، إلى تزايد مُستمر ولافت، مُقارنة بحصاد الموسم الماضي، وبكرة القدم «الرائعة» التي يقدمها «بارسا فليك» ونتائجه «الباهرة»، يبدو أن المدرب الألماني نجح أيضاً في إعادة الجماهير إلى المدرجات، بعد استعادتهم الثقة والرغبة في تشجيع برشلونة.

وخلال 5 مباريات استضافها الملعب المؤقت للفريق، في «الليجا»، بجانب 2 في دوري أبطال أوروبا، حضر 231905 متفرجين، بمتوسط 46381 في كل مباراة، وهو ما يزيد بفارق 6535 عن المتوسط في الموسم الماضي، 2023/2024، الذي بلغ وقتها 39846، ولأن سعة ملعب لويس كومبانيس تصل إلى 55926 مقعداً، فهذا يعني أن حضور جماهير «البارسا» حتى الآن غطى ما يقارب 83% من سعة الملعب، مقارنة بـ71% فقط شهدها نفس الملعب في نهاية الموسم الماضي، بفارق 12% لمصلحة «بارسا فليك».

وتكشف إحصاءات الحضور الجماهيري عن تزايد متصاعد مع كل جولة في الدوري الإسباني، حيث كانت المباراة الأخيرة أمام إسبانيول الأغزر للفريق محلياً، وشهدت وجود 48843 متفرجاً، مقارنة بـ 46448 في الجولة الثانية أمام أتلتيك بلباو، في حين كان الوضع «معكوساً» في الموسم الماضي، حيث ظهر 39603 مشجعين في المدرجات خلال أولى المباريات التي احتضنها «مونتجويك»، مقابل 35823 في آخر مباراة، كما أن أقل معدلات الحضور الجماهيري في الموسم الحالي لم تقل عن 40 ألفاً، وتحديداً 44359، بينما بلغ الحد الأدنى في 2023/2024 حضور 30170.

الثقة في ما يقدمه الفريق حالياً تحت قيادة فليك تظهر تحديداً في دوري أبطال أوروبا، حيث ذهب أكبر عدد من الجماهير لحضور مواجهة «العُقدة»، بايرن ميونيخ، بإجمالي 50312، لتمتلئ المدرجات بنسبة 89.9%، وبمتوسط 85.3% في مباراتي «الشامبونزليج»، وهو ما يقل عن مُتوسط الموسم الماضي أيضاً، الذي بلغ آنذاك أوروبياً 81%.

وبإجراء مقارنة بسيطة بين بعض المباريات عبر الموسمين، تكشف الإحصاءات أن الحضور في مواجهة بلباو بالموسم الجاري بلغ 46448 مقابل 38194 في 2023/2024، وفي مباراة إشبيلية هذا العام ملأ المدرجات 47848 مقابل 41116 في العام السابق، أما مباراة خيتافي الأخيرة فقد شاهدها 44407 في المدرجات، مقابل 36803 في 2023/ 2024.