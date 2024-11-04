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الرياضة

2990 ميدالية خلال موسم واحد فقط.. من هذا النادي؟

2990 ميدالية خلال موسم واحد فقط.. من هذا النادي؟
4 نوفمبر 2024 13:22


الشارقة (الاتحاد)
احتفى منتسبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك في حفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية للموسم الرياضي 2023 – 2024، والذي أقيم في الملعب الرياضي لنادي ضباط شرطة الشارقة.
وحضر الحفل، أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء خالد الناخي، ومحمد حميد العويس، وعبيد العسم السويدي، وعلي عبيد الحمودي، والمهندسة هنادي خليفة الكابوري المدير التنفيذي للنادي.
وشمل التكريم 700 لاعب ومدرب وإداري في ست رياضات، وهي التايكواندو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والفنون القتالية المختلطة، والجودو، والمصارعة.
ونجح لاعبو النادي من إحراز 2990 ميدالية، خلال الموسم 2023-2024 ومطلع الموسم الحالي، خلال مشاركاته المحلية والدولية، ما يعد إنجازاً مميزاً، وعلى صعيد جوائز التميز، فقد حصد النادي جوائز أربع فئات ضمن جائزة سمو الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، وجائزة أفضل أكاديمية الجوجيتسو للناشئين في العالم، والفوز بدرع التفوق العام في جائزة مجلس الشارقة الرياضي للاستدامة الرياضية، وتكريم النادي بجائزة النادي المثالي في اتحاد التايكواندو، والمركز الأول في برنامج صيف الشارقة الرياضي عطلتنا غير، كما تواجد النادي في القائمة النهائية في مسابقة في بيئة العمل المستقبلية في أفضل مبادرة التعلم والتطوير، وأفضل مبادرة مجتمعية.
وتقدم أحمد عبد الرحمن العويس، بأسمى آيات الشكر والعرفان لدعم القيادة الرشيدة لأبنائها اللاعبين، مؤكداً أن النادي يسعى أن تكون الرياضة أسلوب حياة، مشيراً إلى الإقبال الكبير للمواهب المواطنة على الانضمام للنادي ومشدداً على توالي الانتصارات التي حققها أبناؤه في المحافل الدولية والمحلية.

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