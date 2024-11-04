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الرياضة

مدرب برشلونة يحذر لاعبيه قبل موقعة ريد ستار في دوري أبطال أوروبا

مدرب برشلونة يحذر لاعبيه قبل موقعة ريد ستار في دوري أبطال أوروبا
4 نوفمبر 2024 14:15


برشلونة (د ب أ)
حذر هانزي فليك، مدرب برشلونة لاعبيه قبل المباراة الرابعة للفريق في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحل ضيفاً على ريد ستار الصربي، مساء الأربعاء.

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وأقر فليك بأن لاعبيه ارتكبوا عدداً من الأخطاء ،خلال الشوط الثاني من مباراة الديربي التي انتهت بالفوز على إسبانيول بنتيجة 3/ 1 في الدوري الإسباني، وذلك بفضل هدفين من داني أولمو، وهدف من البرازيلي رافينيا.
وقال فليك في تصريحات أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي لبرشلونة على شبكة الإنترنت: «لقد حصلنا على ثلاث نقاط وفزنا بالديربي، وهو أمر مهم». وأضاف المدرب الألماني، «لقد تراجع الأداء، وفقدنا التركيز في بعض فترات الشوط الثاني، وهذا وارد، وأتقبله لأننا حققنا الفوز، ولكن في مباراة الأربعاء بدوري الأبطال يجب أن نكون أقوى، ونرتقي بمستوانا».
وأشار المدرب الألماني أيضاً إلى أن فريقه يقدم أداء رائعاً هذا الموسم، مضيفاً، «حاولت في الشوط الثاني إجراء بعض التبديلات لفرض سيطرة أكبر على وسط الملعب». وأبدى مدرب برشلونة أيضاً سعادته بعودة داني أولمو، ولم ينس الإشادة أيضاً بالثنائي إينيجو مارتينيز، ولاعب الوسط الشاب مارك كاسادو. وأتم فليك تصريحاته، «إينيجو قائد حقيقي يقدم الكثير من أجل الفريق، وكاسادو تطوّر كثيراً في الأشهر الأخيرة ويؤدي بشكل رائع، وأنا سعيد بفريقي، وأثق فيه كثيراً».

هانسي فليك
برشلونة
دوري أبطال أوروبا
ريد ستار
الليجا
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