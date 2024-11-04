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الرياضة

إنزاجي: «القوة الضاربة» جاهزة لمواجهة المدفعجية في دوري الأبطال

إنزاجي: «القوة الضاربة» جاهزة لمواجهة المدفعجية في دوري الأبطال
4 نوفمبر 2024 14:15


ميلانو (د ب أ)
قال سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، إن فريقه جاهز بالقوة الضاربة لمواجهة أرسنال الإنجليزي في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، مشدداً على أهمية الفوز الصعب على فينيزيا بنتيجة1 / صفر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، مساء الأحد.
وفاز إنتر بصعوبة بهدف سجله لاوتارو مارتينيز، ليحتفل المهاجم الأرجنتيني بهدفه رقم 135 بقميص النادي الإيطالي، ويهدي فريقه ثلاث نقاط ثمينة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري. وقال إنزاجي في تصريحات أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه، «هذه الانتصارات تصنع الفارق، ويجب أن نكون مستعدين، لأنه تنتظرنا مباريات مهمة في الفترة القادمة، لقد سعدنا بعودة تشالهونوجلو، وأتشيربي سيكون جاهزاً لمباراة الأربعاء أمام أرسنال».
وذكر المدرب الإيطالي، «نفتقد كارلوس أجوستو فقط، وأنا سعيد بوجود القوة الضاربة للفريق تقريباً، سنواجه نابولي بعد أيام، لكن تنتظرنا قبلها مواجهة أخرى أمام أرسنال أحد أقوى فرق أوروبا».
وبشأن الفوز الصعب على فينيزيا، قال مدرب إنتر ميلان: «إنه انتصار مستحق، أنا راض عن أداء فريقي، وكنا بحاجة لهذا الفوز، لكن يجب أن نكون أكثر حسماً أمام المرمى، وأعتقد أننا قدمنا أداء رائعاً في الشوط الأول، وحرصت على الإشادة باللاعبين في فترة الاستراحة».
وأوضح أيضاً، «لقد تراجعت لياقتنا في ربع الساعة الأول من الشوط الثاني، لكن تحكمنا في اللقاء تماماً بعد الهدف، ولكن مباريات الدوري الإيطالي تبقى صعبة، وفينيزيا قدم أداء رائعاً يستحق عليه الإشادة». وأتم سيموني إنزاجي تصريحاته، «لقد دعمت العديد من الفرق صفوفها بصفقات جديدة، والمنافسة قوية، فالفارق يتراوح بين 4 و5 نقاط بين الأندية التي تتسابق على الصدارة في جدول الترتيب».

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