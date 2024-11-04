منتخب الرجبي يواجه زيمبابوي ودياً في «دبي سيفينز»



دبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني للرجبي فئة (15 لاعباً) يوم غد مباراة ودية أمام منتخب زيمبابوي بطل أفريقيا المصنف 28 عالمياً الذي يعسكر حالياً في دبي، بملعب دبي سيفينز، كما يلتقي منتخبنا نظيره الألماني 16 نوفمبر الجاري في الملعب نفسه.

وقد وصل منتخب زيمبابوي إلى دبي، وتدرّب على ملعب دبي سيفينز، استعداداً للمواجهة الدولية بين المنتخبين.

كان اتحاد الرجبي قد وجّه الدعوة للمنتخبين للعب مع منتخبنا، خلال فترة المباريات الودية الدولية التي حددها الاتحاد الدولي للرجبي، حيث يعسكر زيمبابوي حالياً في دبي، وسيكون هناك معسكر لمنتخب ألمانيا قبل المباراة الودية أمام منتخبنا.

وتأتي المواجهتان الوديتان في إطار استعدادات منتخبنا للتصفيات الآسيوية في يونيو المقبل، والمؤهلة لكأس العالم للرجبي 2027، بأستراليا، ويستضيف منتخبنا نظيره هونج كونج في الجولة الأولى للتصفيات، ويلعب خارج أرضه أمام كوريا الجنوبية، والفائز من ماليزيا وسيريلانكا.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد، أن المواجهة الودية مهمة لمنتخبنا، خاصة أن المنتخب الزيمبابوي يحتل الصدارة في الأفريقية، وأيضاً منتخبنا بات في وصافة آسيا، بعد فوزه على ماليزيا وكوريا الجنوبية في مفاجأة مدوية، ونجحنا في الاتحاد أن ننظم مباراتين وديتين، خلال فترة المباريات الدولية التي حددها الاتحاد الدولي.

وأضاف: المنتخب جاهز للمواجهة وبعد معسكر العين، أقام المنتخب معسكراً قصيراً في ملعب دبي سيفينز، استعداداً للمباراتين، والقائمة مكتملة للمنتخب، وإن كان الجهاز الفني قد قرر منح عدد من اللاعبين راحة كونهم يلعبون في فئة السباعي، وأيضاً فئة الـ15 لاعباً، ولدينا بطولة سباعيات آسيا للنخبة، في نهاية الأسبوع، وهناك 3 لاعبين لن يشاركوا في مباراة زيمبابوي، لسفرهم من السباعي، ولكن بعد عودتهم سيشاركون في مباراة ألمانيا يوم 16 نوفمبر الجاري.