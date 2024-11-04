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تصنيف «التنس للمحترفين».. زفيريف يتقدم وألكاراز يتراجع!

تصنيف «التنس للمحترفين».. زفيريف يتقدم وألكاراز يتراجع!
4 نوفمبر 2024 15:26

برلين (د ب أ)
تقدّم الألماني ألكسندر زفيريف للمركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر اليوم.
وقفز زفيريف البالغ من العمر 27 عاماً للوصافة، مستفيداً من تتويجه بلقب بطولة باريس للأساتذة، ليرفع رصيده إلى 7715 نقطة، خلف الإيطالي يانيك سينر في الصدارة برصيد 11330 نقطة.
في المقابل تراجع الإسباني كارلوس ألكاراز للمركز الثالث في التصنيف برصيد 7210 نقاط، وتراجع النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش للمركز الخامس برصيد 5210 نقاط.
أما الروسي دانييل ميدفيديف، فقد تقدّم خطوة للأمام، محتلاً المركز الرابع برصيد 5230 نقطة، وبقى الأميركي تايلور فريتز في المركز السادس برصيد 4300 نقطة، بينما تقدم النرويجي كاسبر رود للمركز السابع (3855 نقطة)، وقفز الأسترالي أليكس دي مينور خطوتين ليأتي ثامناً (3745 نقطة). وتراجع الروسي أندريه روبليف مركزين، ليحل تاسعاً في التصنيف العالمي (3720 نقطة)، كما تراجع البلغاري جريجور ديمتروف مركزاً واحداً، ليكمل قائمة العشرة الأوائل برصيد 3340 نقطة.
وتقدم الدنماركي هولجر رون مركزين، ليحل في المركز الحادي عشر، كما قفز الفرنسي أوجو أومبير وصيف بطولة باريس للأساتذة أربعة مراكز، ليأتي في المركز الرابع عشر.

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