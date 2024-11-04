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الرياضة

«الشرير» يسخر من الإعلام البريطاني.. إنه سؤال عادل

«الشرير» يسخر من الإعلام البريطاني.. إنه سؤال عادل
4 نوفمبر 2024 15:49

  • ساو باولو (د ب أ)
    سخر ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول من الإعلام البريطاني، بعدما اقترب كثيراً من إسقاط منافسه لاندو نوريس سائق مكلارين في سباق الفوز ببطولة العالم لسباقات فورمولا-1 وقدم الهولندي فيرستابن أداء مذهلاً ليفوز بجائزة البرازيل الكبرى، وسط أجواء ممطرة، ليوسع تقدمه على نوريس سائق مكلارين، بفارق 62 نقطة، مع تبقي 86 نقطة متاحة في آخر ثلاثة سباقات من الموسم الجاري.
    ولكن قبل سباق البرازيل، شبه دامون هيل بطل العالم عام 1996، فيرستابن بالشرير ديك داستاردلي، بينما قال المذيع والسائق البريطاني السابق مارتن بروندل، إن إرث السائق الهولندي بقي ملطخاً، بعد تورطه في عقوبة 20 ثانية في سباق جائزة المكسيك الكبرى، لتسببه في خروج نوريس عن المضمار مرتين.
    وقال البريطاني الآخر، جوني هربرت، الفائز بجائزة بريطانيا الكبرى عام 1995، إن قيادة فيرستابن كانت مؤذية ومتطرفة، وإن سائق ريد بول يتسم «بعقلية مروعة».
    ورد فيرستابن في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد الدولي للسيارات، عقب السباق، «لدي سؤال سريع مع كامل التقدير لكل الموجودين هنا، لكنني لا أرى أي ممثل للصحافة البريطانية، فهل كان عليهم التوجه بسرعة إلى المطار؟ أم أنهم لا يعرفون مكان المؤتمر؟»، وأضاف الفرنسي بيير جاسلي سائق فريق ألبين، الذي احتل المركز الثالث، أثناء جلوسه بجانب فيرستابن في المؤتمر، «إنه سؤال عادل».
    وفاز فيرستابن بسباق البرازيل رغم الانطلاق من المركز السابع عشر، ليقترب بقوة من الفوز ببطولة العالم للعام الرابع على التوالي. وبدا أن نوريس على استعداد لتقليص الفارق مع فيرستابن، بعد فوزه بمركز الانطلاق في البرازيل، لكنه أنهى السباق في المركز السادس، متخلفاً بفارق نصف دقيقة عن الهولندي.
    من جانبه، قال أندريا ستيلا، رئيس فريق مكلارين، «بطولة الصانعين تبقى أولويتنا دائماً، لذا فإن خسارة هذا السباق لن تغير شيئاً». واستدرك ستيلا، «أما بخصوص بطولة السائقين، فإن نوريس لم يكن يعاني أي ضغوط، بل كنا نستمتع بهذه المنافسة».
    وأكد «فرصتنا تبقى قائمة رقمياً، وسيحاول كل من نوريس، وأوسكار بياستري الفوز بالسباقات القادمة». وسيضمن فيرستابن تتويجه ببطولة العالم في الجولة التالية في لاس فيجاس يوم 23 نوفمبر، في حال أنهى السباق في مركز متقدم عن نوريس.

 

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